В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
Федеральные новости
 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
В Волгоградской области установят единый тариф на ТО газового оборудования

12.03.2026 21:05
12.03.2026 21:05


Вступили в силу изменения в федеральный закон о газоснабжении. Как сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, размер платы за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет рассчитываться на основании цен, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Ранее тарифы устанавливались специализированными организациями самостоятельно.

До конца этого года на основании заявлений специализированных организаций комитетом тарифного регулирования Волгоградской области будут установлены единые стандартизированные тарифные ставки на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

С 1 января 2027 года размер платы за ТО  будет определяться специализированными организациями по установленным стандартизированным тарифным ставкам.

