



Вступили в силу изменения в федеральный закон о газоснабжении. Как сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области, размер платы за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет рассчитываться на основании цен, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Ранее тарифы устанавливались специализированными организациями самостоятельно.

До конца этого года на основании заявлений специализированных организаций комитетом тарифного регулирования Волгоградской области будут установлены единые стандартизированные тарифные ставки на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



С 1 января 2027 года размер платы за ТО будет определяться специализированными организациями по установленным стандартизированным тарифным ставкам.



Фото сгенерировано ИИ



