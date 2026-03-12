



В преддверии 24‑го тура Лиги PARI стали известны составы судейских бригад, которые будут обслуживать матчи чемпионата. Особое внимание волгоградских болельщиков приковано к двум играм – в них задействованы специалисты, имеющие отношение к региону, а одна из встреч напрямую затрагивает интересы волгоградской команды.

«СКА‑Хабаровск» – «Родина»

Эта игра привлечёт внимание волгоградцев благодаря назначению на роль инспектора Андрея Комарова – специалиста из Волгограда. Его задача – оценить работу судейской бригады и соблюдение регламента матча. Кроме того, игра обещает быть интересной, поскольку обе команды нацелены на результат: «Родина» борется за прямой выход в РПЛ, а дальневосточники стремятся попасть в стыковые матчи, имея равное количество очков с волгоградцами.

«КАМАЗ» – «Ротор»

Эта встреча, вызывает самый повышенный интерес у волгоградских любителей футбола. Для сине-голубых не осталось проходных матчей – каждый матч решающий, в каждом нужна победа. «Ротор», представляющий Волгоград, будет стремиться добыть важные очки, а болельщики смогут оценить работу квалифицированной судейской бригады.

Главный судья: Матвей Заика (Ростов‑на‑Дону). Отвечает за общее руководство игрой и принятие ключевых решений на поле.

Боковые арбитры:

Альмир Хатмуллин (Московская область) – будет следить за соблюдением правил на своей боковой линии, фиксировать выходы мяча за пределы поля и помогать главному арбитру в определении офсайдов.

Вячеслав Охрименко (Майкоп) – выполняет аналогичные функции на противоположной стороне поля.

Резервный судья: Владислав Харитонов (Казань) – готов выйти на поле в случае необходимости заменить главного арбитра, а также контролирует соблюдение регламента в технической зоне.

Инспектор: Николай Левников (Сочи) – оценивает работу всей судейской бригады, анализирует принятые решения и составляет отчёт о матче.

Делегат: Рубен Миранцев (Москва) – отвечает за организационные аспекты проведения матча: взаимодействие команд, соблюдение графика, обеспечение условий для игры и судейства.

Волгоградские болельщики смогут не только поболеть за команду важном матче против «КАМАЗа», но и поддержать «Ротор» в поездке на автобусе, которую организовывает клуб.

Александр Веселовский