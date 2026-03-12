Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
Судейские назначения на матчи 24‑го тура Лиги PARI: волгоградцев ждут интересные игры

В преддверии 24‑го тура Лиги PARI стали известны составы судейских бригад, которые будут обслуживать матчи чемпионата. Особое внимание волгоградских болельщиков приковано к двум играм – в них задействованы специалисты, имеющие отношение к региону, а одна из встреч напрямую затрагивает интересы волгоградской команды.

«СКА‑Хабаровск» – «Родина»

Эта игра привлечёт внимание волгоградцев благодаря назначению на роль инспектора Андрея Комарова – специалиста из Волгограда. Его задача – оценить работу судейской бригады и соблюдение регламента матча. Кроме того, игра обещает быть интересной, поскольку обе команды нацелены на результат: «Родина» борется за прямой выход в РПЛ, а дальневосточники стремятся попасть в стыковые матчи, имея равное количество очков с волгоградцами.

«КАМАЗ» – «Ротор»

Эта встреча, вызывает самый повышенный интерес у волгоградских любителей футбола. Для сине-голубых не осталось проходных матчей – каждый матч решающий, в каждом нужна победа. «Ротор», представляющий Волгоград, будет стремиться добыть важные очки, а болельщики смогут оценить работу квалифицированной судейской бригады.

Главный судья: Матвей Заика (Ростов‑на‑Дону). Отвечает за общее руководство игрой и принятие ключевых решений на поле.

Боковые арбитры: 

Альмир Хатмуллин (Московская область) – будет следить за соблюдением правил на своей боковой линии, фиксировать выходы мяча за пределы поля и помогать главному арбитру в определении офсайдов.

Вячеслав Охрименко (Майкоп) – выполняет аналогичные функции на противоположной стороне поля.

Резервный судья: Владислав Харитонов (Казань) – готов выйти на поле в случае необходимости заменить главного арбитра, а также контролирует соблюдение регламента в технической зоне.

Инспектор: Николай Левников (Сочи) – оценивает работу всей судейской бригады, анализирует принятые решения и составляет отчёт о матче.

Делегат: Рубен Миранцев (Москва) – отвечает за организационные аспекты проведения матча: взаимодействие команд, соблюдение графика, обеспечение условий для игры и судейства.

Волгоградские болельщики смогут не только поболеть за команду важном матче против «КАМАЗа», но и поддержать «Ротор» в поездке на автобусе, которую организовывает клуб.

Александр Веселовский

21:05
В Волгоградской области установят единый тариф на ТО газового оборудованияСмотреть фотографии
20:50
Уровень воды поднялся в реке Иловля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Два игрока «Каустика» вызваны в молодёжную сборную России по гандболуСмотреть фотографии
20:16
В Волжском ищут вандалов, повредивших «умные» домофоныСмотреть фотографии
20:01
Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»Смотреть фотографии
19:37
819 волгоградок отказались от аборта после уговоровСмотреть фотографии
19:33
Судейские назначения на матчи 24‑го тура Лиги PARI: волгоградцев ждут интересные игрыСмотреть фотографии
19:13
Волгоградцам рассказали, кто может получить выплату в 15 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:40
Экс-замглавы района Белов отдаст стране нажитые незаконно 10 млн рублейСмотреть фотографии
17:56
«Многое прояснится 25 марта»: эксперты рассказали, чего ожидать от запрета ФАС на рекламу в TelegramСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде коммерсанту не дали откупиться от следствия за 150 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:53
Под Волгоградом дорогу с перепаханным асфальтом отремонтируют по решению судаСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде с 20 марта закроют на ремонт путепровод на ул. БазиснаяСмотреть фотографии
15:43
Андрей Бочаров в новой должности представил регион на форуме «Есть результат!»Смотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом тысячи единиц контрафактной одежды и обуви передали в зону СВОСмотреть фотографии
15:10
В Волгоградской области лесоруб спилил ценные дубы на дроваСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде нашли пропавшего школьникаСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузовСмотреть фотографии
13:55
Волгоградская область передала участникам СВО средства связиСмотреть фотографии
13:31
В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»Смотреть фотографии
13:06
«Надеемся, что там увидят пробелы»: дело волгоградской чиновницы Анны Елисеевой передают в ГенпрокуратуруСмотреть фотографии
12:25
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокамСмотреть фотографии
12:00
Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 сутокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пропал бесследно школьникСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда начаты поиски утонувшего в феврале мужчиныСмотреть фотографии
11:02
Полуметровый метеорит пролетел над Югом России и упал в Черное мореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:47
Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗОСмотреть фотографии
10:43
Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
«КАМАЗ» – «Ротор»: матч, где ничья может стать поражениемСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде во дворе МКД невнимательный водитель наехал на женщинуСмотреть фотографии
 