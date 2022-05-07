Спорт

Давай, до свиданья!: волгоградский «Ротор» после проигрыша "Спартаку-2" вылетел из ФНЛ

Спорт 07.05.2022 17:27
07.05.2022 17:27


Сегодняшний матч волгоградского «Ротора» и московского «Спартака-2» прошел при рекордном количестве зрителей. На трибуны пришли 6598 зрителей. При этом несколько сотен из них были болельщиками московского клуба.
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», к 36-ому туру в рамках первенства ФНЛ волгоградцы подошли, как известно, на 19-ом, предпоследнем месте в турнирной таблице. И, несмотря на то, что многие болельщики уже не верили, что «Ротор» может победить, надежда все-таки оставалась.
Однако уже на 3-ой минуте вратарь «Ротора» пропускает гол – игрок гостей подал со штрафной, а другой забил головой. На 30-ой минуте возник спорный момент – в штрафной «Спартака» волгоградского футболиста толкнули и сбили с ног. Но судья не назначил пенальти. Хотя «Ротор» и владел больше мячом в первой половине матча, до реализации дело также не дошло. Единственный реальный шанс поразить ворота соперника возник, когда Андреа Чуканов ударил из-за пределов штрафной. Однако вратарь «Спартака-2» в прыжке вытащил мяч.
Во втором тайме «Ротор» продолжал играть первым номером и в основном владел территориальным преимуществом. Но гостей неоднократно выручал вратарь. На 75-ой минуте Илья Бериашвили с подачи Имрана Улад Омара отправил мяч в сетку, однако из-за офсайда он не был засчитан. Уже через минуту Омар сам пробил в угол, но и тут ситуацию спас голкипер «Спартака-2». Еще через несколько минут волгоградцы создали реально опасный момент для ворот соперника. Теперь по ним пробил Андреа Чуканов, однако вратарь вновь отразил удар.
Таким образом, «Ротор» проиграл «Спартаку-2» - 0:1. Потеряв шансы добраться до спасительного 16-ого места (впереди осталось всего два матча - прим. ред. ИА "Высота 102"), волгоградский клуб по спортивному принципу, то есть по заработанным очкам покидает ФНЛ.
Надеяться можно лишь на чудо – если кто-то из клубов снимется с первенства, то, возможно, призрачный шанс зацепиться в  ФНЛ у «Ротора» останется.
Но в это мало уже кто верит.
Болельщики считают произошедшее закономерной развязкой всех событий, которые происходили в "Роторе" последнее время. И надеются, что, наконец-то, назовут виновных в ужасающей ситуации, которая произошла с клубом, занимающим по объему финансирования из областного бюджета второе место  в ФНЛ.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Спорт
07.05.2022 11:53
Спорт 07.05.2022 11:53

0
Далее
Спорт
07.05.2022 10:11
Спорт 07.05.2022 10:11

0
Далее
Спорт
06.05.2022 10:28
Спорт 06.05.2022 10:28

0
Далее
Спорт
01.05.2022 12:28
Спорт 01.05.2022 12:28

0
Далее
Спорт
30.04.2022 21:23
Спорт 30.04.2022 21:23

0
Далее
Спорт
26.04.2022 06:00
Спорт 26.04.2022 06:00

0
Далее
Спорт
24.04.2022 20:22
Спорт 24.04.2022 20:22

0
Далее
Спорт
24.04.2022 18:07
Спорт 24.04.2022 18:07

0
Далее
Спорт
22.04.2022 10:05
Спорт 22.04.2022 10:05

0
Далее
Спорт
21.04.2022 16:06
Спорт 21.04.2022 16:06

0
Далее
Спорт
18.04.2022 10:59
Спорт 18.04.2022 10:59

0
Далее
Спорт
16.04.2022 18:27
Спорт 16.04.2022 18:27

0
Далее
Спорт
16.04.2022 16:23
Спорт 16.04.2022 16:23

0
Далее
Спорт
15.04.2022 11:42
Спорт 15.04.2022 11:42

0
Далее
Спорт
10.04.2022 20:51
Спорт 10.04.2022 20:51

0
Далее

Лента новостей

17:44
Генерал Кравченко в Волгограде принял участие в «Уроке Мужества»Смотреть фотографии
17:27
Давай, до свиданья!: волгоградский «Ротор» после проигрыша "Спартаку-2" вылетел из ФНЛСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде эвакуировали Ворошиловский ТЦСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде у аптеки нашли неопознанный труп мужчиныСмотреть фотографии
15:57
На генеральный прогон парада Победы в Волгограде пришли тысячи зрителейСмотреть фотографии
15:15
В Волгоградской области в обработку отходов вложат 3,5 млрд рублейСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области младенец и 3-летняя девочка обварились кипяткомСмотреть фотографии
14:18
Монтера убило током на железнодорожной станции под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров и замминистра МВД Кравченко встретились с поисковиками под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:17
Раненному на Украине военному накануне Дня Победы в Волгограде подарили экзоскелетСмотреть фотографии
12:06
Прокуратура заставила чиновников заглянуть в дорожные ямы под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
Волгоградские ватерполистки накануне 9 Мая выиграли Кубок РоссииСмотреть фотографии
11:14
Безмасочников в рядах Бессмертного полка в Волгограде пообещали не наказывать штрафамиСмотреть фотографии
10:43
Машины в хлам: появилось видео с места ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
УК «Новый дом» поздравила ветеранов с Днем ПобедыСмотреть фотографии
10:11
«Это антифутбол»: в Волгограде фанаты «Ротора» посвятили клубу стихиСмотреть фотографии
09:32
Житель горевшего общежития в Волгограде показал уничтоженную огнем комнату: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:07
На посту ДПС под Волгоградом в машине нашли 2,5 килограмма «синтетики»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:57
ПСБ поздравил ветеранов Волгоградской области с Днем ПобедыСмотреть фотографии
08:50
В ДТП под Волгоградом пострадали двое взрослых и 7-месячный ребенокСмотреть фотографии
08:15
7 мая на Мамаевом кургане в Волгограде запустят «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
06:16
В СК сообщили причину смертельного пожара в бывшем общежитии ВолгоградаСмотреть фотографии
23:08
Сотрудники УФНС России по Волгоградской области посвятили клип героям Великой ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:53
В Волгограде при пожаре в бывшем общежитии погибли два человекаСмотреть фотографии
20:46
Волгоградцев 9 мая в ЦПКиО ждут военные фильмы и 500 залпов салютаСмотреть фотографии
20:13
«Ситуация в стране такая»: волгоградцы поделились с журналистами своим взглядом на ценникиСмотреть фотографии
19:31
Автобус столкнулся с 2 машинами на Аллее Героев в Волгограде: образуется пробкаСмотреть фотографии
18:48
«А что делать с животными?»: жильцов горевшего общежития в Волгограде хотят разместить в школеСмотреть фотографии
18:08
Известный бизнесмен пострадал в ДТП с перевернувшимся Lexus в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде ликвидировали пожар в аварийном общежитии на улице ЖолудеваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 