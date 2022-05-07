



Сегодняшний матч волгоградского «Ротора» и московского «Спартака-2» прошел при рекордном количестве зрителей. На трибуны пришли 6598 зрителей. При этом несколько сотен из них были болельщиками московского клуба.

Сегодняшний матч волгоградского «Ротора» и московского «Спартака-2» прошел при рекордном количестве зрителей. На трибуны пришли 6598 зрителей. При этом несколько сотен из них были болельщиками московского клуба.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», к 36-ому туру в рамках первенства ФНЛ волгоградцы подошли, как известно, на 19-ом, предпоследнем месте в турнирной таблице. И, несмотря на то, что многие болельщики уже не верили, что «Ротор» может победить, надежда все-таки оставалась. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», к 36-ому туру в рамках первенства ФНЛ волгоградцы подошли, как известно, на 19-ом, предпоследнем месте в турнирной таблице. И, несмотря на то, что многие болельщики уже не верили, что «Ротор» может победить, надежда все-таки оставалась.

Надеяться можно лишь на чудо – если кто-то из клубов снимется с первенства, то, возможно, призрачный шанс зацепиться в ФНЛ у «Ротора» останется. Надеяться можно лишь на чудо – если кто-то из клубов снимется с первенства, то, возможно, призрачный шанс зацепиться в ФНЛ у «Ротора» останется.

Но в это мало уже кто верит.



Болельщики считают произошедшее закономерной развязкой всех событий, которые происходили в "Роторе" последнее время. И надеются, что, наконец-то, назовут виновных в ужасающей ситуации, которая произошла с клубом, занимающим по объему финансирования из областного бюджета второе место в ФНЛ.

Болельщики считают произошедшее закономерной развязкой всех событий, которые происходили в "Роторе" последнее время. И надеются, что, наконец-то, назовут виновных в ужасающей ситуации, которая произошла с клубом, занимающим по объему финансирования из областного бюджета второе место в ФНЛ.

Однако уже на 3-ой минуте вратарь «Ротора» пропускает гол – игрок гостей подал со штрафной, а другой забил головой. На 30-ой минуте возник спорный момент – в штрафной «Спартака» волгоградского футболиста толкнули и сбили с ног. Но судья не назначил пенальти. Хотя «Ротор» и владел больше мячом в первой половине матча, до реализации дело также не дошло. Единственный реальный шанс поразить ворота соперника возник, когда Андреа Чуканов ударил из-за пределов штрафной. Однако вратарь «Спартака-2» в прыжке вытащил мяч.Во втором тайме «Ротор» продолжал играть первым номером и в основном владел территориальным преимуществом. Но гостей неоднократно выручал вратарь. На 75-ой минуте Илья Бериашвили с подачи Имрана Улад Омара отправил мяч в сетку, однако из-за офсайда он не был засчитан. Уже через минуту Омар сам пробил в угол, но и тут ситуацию спас голкипер «Спартака-2». Еще через несколько минут волгоградцы создали реально опасный момент для ворот соперника. Теперь по ним пробил Андреа Чуканов, однако вратарь вновь отразил удар.Таким образом, «Ротор» проиграл «Спартаку-2» - 0:1. Потеряв шансы добраться до спасительного 16-ого места (впереди осталось всего два матча - прим. ред. ИА "Высота 102"), волгоградский клуб по спортивному принципу, то есть по заработанным очкам покидает ФНЛ.