Минобороны: над Волгоградской областью ночью ликвидировали БПЛА





В ночь с 12 на 13 марта Волгоградская область вновь подверглась налёту украинских БПЛА. По информации Минобороны, над регионом был ликвидирован один из ударных беспилотников.

- Прошедшей ночью в период с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта в Волгоградской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

В целом же в налёте на Россию были задействованы 176 БПЛА. Основной удар вновь пришёлся на южные регионы. Над Крымом ликвидированы 80 дронов, ещё 29 над Адыгеей, 25 над Краснодарским краем, 7 над Ростовской областью, 5 над Курской областью, 3 над Ставропольским краем, 2 над Брянской областью, по 1 над Астраханской, Белгородской, Липецкой областями и Татарстаном. Кроме того, 18 беспилотников сбиты над Азовским морем и 2 над Чёрным.

Напомним, как ранее сообщала редакция, беспилотная опасность в Волгоградской области была объявлена 12 марта в 23:26 и действует уже более семи часов. По данным мониторинговых Telegram-каналов, отдельные БПЛА ранее фиксировались над северными районами региона.

Фото из архива Минобороны