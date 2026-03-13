



В Волгоградской области объявили о закупке 77 новых камер дорожного наблюдения. Оборудование будет установлено на территории Волгограда и Волжского. Согласно проектно-сметной документации, подрядчику, выигравшему аукцион, предстоит установить системы видеонаблюдения, а также коммутаторы на 47 оживлённых участках местной дорожно-транспортной сети.

В Волгограде оборудование появится на пересечении 3-й Продольной магистрали с ул. Костюченко, ул. Алюминиевая, пр. Дорожников (СО), ул. Ангарская, ул. Неждановой (два съезда); ул. Шурухина с ул. Латошинская, ул. Шкирятова, ул. Дегтярёва; ул. Ангарской с ул. Продольная, ул. П. Осипенко – ул. Полоненко (сложный узел); ул. Неждановой с ул. Азизбекова, ул. Автозаводская; ул. Пархоменко с ул. Кубанская, ул. Двинская, ул. Ткачева; ул. Баррикадная с ул. Социалистическая, ул. Циолковского; пр-т Героев Сталинграда с ул. Фадеева, ул. Удмуртская; ул. 40 лет ВЛКСМ с просп. Столетова, ул. Мачтозаводская; ул. Довженко с ул. Генерала Романенко, ул. Удмуртская (Т-образный), ул. Фадеева (кольцо). А также на отдельных перекрёстках: ул. Латошинская – ул. Героев Тулы (СО), ул. Гидростроителей – ул. Героев Тулы, ул. Кропоткина – ул. Н. Отрады, пр-т им. В.И. Ленина – ул. Дегтярёва, ул. Н. Отрады – ул. Грамши, ул. Хользунова – ул. Таращанцев, ул. Лазоревая – пер. Зеленоградский, ул. Титова – ул. Таращанцев, ул. Штеменко – ул. Таращанцев, ул. 39-я Гвардейская – ул. Репина, ул. Краснополянская – ул. Историческая (рынок «Русь»), ул. Краснополянская – пр-д Дорожников, пр-д Дорожников – ул. Танкистов, ул. Хорошева – ул. 8-й Воздушной, ул. 51-я Гвардейская – ул. Восточно-Казахстанская, ул. Симонова – дублер бульвара 30-летия Победы, ул. Космонавтов – ул. Землячки (МНТК), ул. Космонавтов – ул. Симонова, ул. Елецкая – ул. Полоненко, ул. Туркменская – ул. Авиаторская, ул. Кирова – ул. Зины Маресевой – ул. им. Евгения Рогова, ул. Песчаная – ул. Саши Чекалина, ул. Римского-Корсакова – ул. Продольная, ул. Степыкиной – ул. Рогова.

В Волжском камеры установят на пересечении ул. Пушкина с ул. Свердлова, ул. Энгельса – ул. Химиков (кольцо ВПЗ); ул. Набережная с ул. Комсомольская, ул. Молодёжная; ул. Карбышева с ул. Свердлова, ул. Энгельса. А также на отдельных перекрёстках: просп. Ленина – ул. Логинова, ул. Логинова – ул. Заволжская, ул. Мира – б-р Профсоюзов – ул. Химиков (пл. Труда).

Отметим, оборудование должно быть установлено к началу августа 2026 года. Работы будут выполнены в два этапа. Подрядчика отберут по итогу открытого конкурса уже на следующей неделе. Закупка и установка оборудования обойдётся бюджету в 59,8 млн рублей.