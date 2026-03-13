В Волгограде СК займётся забытым аварийным домом на ул. 2-й Караванной





В Волгограде СК России расследует новый эпизод не расселения граждан из аварийных домов. На этот раз правоохранителей заинтересовало бездействие чиновников по предоставлению жилья собственникам двухэтажки на ул. 2-й Караванной Красноармейского района. Жильцы сообщили о вопиющей ситуации на горячую линию следственного органа.

- Здание 1959 года постройки находится в непригодном состоянии: напольные перекрытия разрушаются, в стенах образовались трещины, подвал затоплен канализационными стоками. В 2017 году строение признано аварийным, однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

По словам собственников, изначально им обещали предоставить жильё ещё в 2024 году, однако потом эти планы были отложены на неопределённый срок.

Отметим, в настоящее время по факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В ближайшее время в Москву должен быть представлен промежуточный доклад по его расследованию.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"