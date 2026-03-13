В Волгоградской области отменена восьмичасовая опасность по БПЛА





Утром 13 марта в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку смс-сообщений в 8:42 начало МЧС России. По данным специалистов, жители и гости региона теперь могут безопасно находится на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, в общей сложности режим действовал в регионе более восьми часов. Около полуночи мониторинговые Telegram-каналы сообщали о фиксации БПЛА на севере Волгоградской области. Утром 13 февраля стало известно, что минувшей ночью дежурные расчёты ПВО Минобороны отразили очередной налёт ВСУ на Волгоградскую область.

Фото из архива ИА «Высота 102»