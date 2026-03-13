Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
В Волгоградской области отменена восьмичасовая опасность по БПЛА
Общество 13.03.2026 08:58

Утром 13 марта в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку смс-сообщений в 8:42 начало МЧС России. По данным специалистов, жители и гости региона теперь могут безопасно находится на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, в общей сложности режим действовал в регионе более восьми часов. Около полуночи мониторинговые Telegram-каналы сообщали о фиксации БПЛА на севере Волгоградской области. Утром 13 февраля стало известно, что минувшей ночью дежурные расчёты ПВО Минобороны отразили очередной налёт ВСУ на Волгоградскую область.

Фото из архива ИА «Высота 102»

13.03.2026 11:02
13.03.2026 10:59
13.03.2026 10:48
13.03.2026 10:18
13.03.2026 10:05
13.03.2026 09:46
13.03.2026 08:58
13.03.2026 08:34
13.03.2026 08:13
13.03.2026 07:50
13.03.2026 07:39
13.03.2026 06:46
13.03.2026 06:32
13.03.2026 06:21
12.03.2026 21:05
11:02
Теплый воздух из Азии прогреет Волгоград до +20 к концу марта
10:59
Работники Концессий в Волгограде получили новый транспорт взамен «буханок»
10:48
Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихами
10:44
В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
10:32
Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублей
10:18
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысяч
10:05
В Волгограде увековечат память легендарного археолога Владислава Мамонтова
09:47
В Волжском засняли невозмутимого водителя, протаранившего четыре авто
09:46
Юные боксёры Волгоградской области взяли 11 медалей на первенстве ЮФО
09:02
Оперативники ФСБ в Волгограде задержали 23-летнего подпевалу укронацистов
08:58
В Волгоградской области отменена восьмичасовая опасность по БПЛА
08:34
Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с загранпаспортами
08:13
1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенства
07:50
В Волгограде СК займётся забытым аварийным домом на ул. 2-й Караванной
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью ночью ликвидировали БПЛА
06:46
Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта БПЛА
06:32
На перекрёстках в Волгограде и Волжском установят 77 новых камер: адреса
06:21
«Следы» экс-депутата Короткова зачищают в облдуме
05:59
Волгоградская область стала третьей в ЮФО по объему инвестиций
21:51
Дорожным рабочим в Волгоградской области предлагают до 145 тысяч
21:40
Транспортные инициативы волгоградцев войдут в народную программу ЕР
21:27
В Волгограде за кучи у ЖК на 2,8 млн рублей наказали владельца грузовика
21:05
В Волгоградской области установят единый тариф на ТО газового оборудования
20:50
Уровень воды поднялся в реке Иловля в Волгоградской области
20:32
Два игрока «Каустика» вызваны в молодёжную сборную России по гандболу
20:16
В Волжском ищут вандалов, повредивших «умные» домофоны
20:01
Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
19:37
819 волгоградок отказались от аборта после уговоров
19:33
Судейские назначения на матчи 24‑го тура Лиги PARI: волгоградцев ждут интересные игры
19:13
Волгоградцам рассказали, кто может получить выплату в 15 тыс. рублей
 