В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
Федеральные новости
 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
«Следы» экс-депутата Короткова зачищают в облдуме

Изменения в состав двух комитетов и комиссии вносят в Волгоградской облдуме. Как следует из опубликованных на сайте регпарламента проектов постановлений, из списков членов структурных подразделений исчезло имя недавно ушедшего в добровольную отставку депутата Станислава Короткова.

Прекращается его руководство комитетом по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Пока это место вакантно, а главным в комитете временно стал заместитель Короткова Денис Усков.

Также вносятся изменения в состав комитета по делам национальностей, казачества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций и комиссии по вопросам реализации государственных программ, национальных проектов и приоритетных проектов развития областной думе. Станислав Коротков работал и в этих структурах в качестве рядового члена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Центральном районном суде началось рассмотрение административного иска прокурора Волгоградской области к областной думе. В надзорном органе не согласились с добровольной отставкой Станислава Короткова, так как, считают в прокуратуре, он занимался коммерческой деятельностью, будучи депутатом.

Фото Волгоградской облдумы

