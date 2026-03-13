«Следы» экс-депутата Короткова зачищают в облдуме





Изменения в состав двух комитетов и комиссии вносят в Волгоградской облдуме. Как следует из опубликованных на сайте регпарламента проектов постановлений, из списков членов структурных подразделений исчезло имя недавно ушедшего в добровольную отставку депутата Станислава Короткова.

Прекращается его руководство комитетом по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Пока это место вакантно, а главным в комитете временно стал заместитель Короткова Денис Усков.



Также вносятся изменения в состав комитета по делам национальностей, казачества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций и комиссии по вопросам реализации государственных программ, национальных проектов и приоритетных проектов развития областной думе. Станислав Коротков работал и в этих структурах в качестве рядового члена.



Напомним, ранее сообщалось, что в Центральном районном суде началось рассмотрение административного иска прокурора Волгоградской области к областной думе. В надзорном органе не согласились с добровольной отставкой Станислава Короткова, так как, считают в прокуратуре, он занимался коммерческой деятельностью, будучи депутатом.



Фото Волгоградской облдумы



