В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО





В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Памятная церемония собрала сотни саратовцев, среди которых были семьи погибших – многие пришли с портретами военных. Посетил мероприятие и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

– Сегодня мы заносим в очередной раз на мемориальные доски фамилии людей, которые отдали самое ценное – свою жизнь. Отдали за нас с вами, за наших детей, за наших родителей, – цитирует Бусаргина информагентство. – Давайте никогда не забывать эти фамилии. Мы всегда будем помнить людей, которые ценой своей жизни дали возможность жить нам, нашим детям, нашим родителям. Я глубоко соболезную людям, которые потеряли близких.

Имена жителей Саратовской области, до конца выполнивших воинский долг, озвучили вслух. В их числе – Герой России Алексей Максюков.

Фото: ИА «СарИнформ»