В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО

Федеральные новости 13.03.2026 10:44
13.03.2026 10:44


В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Памятная церемония собрала сотни саратовцев, среди которых были семьи погибших – многие пришли с портретами военных. Посетил мероприятие и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

– Сегодня мы заносим в очередной раз на мемориальные доски фамилии людей, которые отдали самое ценное – свою жизнь. Отдали за нас с вами, за наших детей, за наших родителей, – цитирует Бусаргина информагентство. – Давайте никогда не забывать эти фамилии. Мы всегда будем помнить людей, которые ценой своей жизни дали возможность жить нам, нашим детям, нашим родителям. Я глубоко соболезную людям, которые потеряли близких. 

Имена жителей Саратовской области, до конца выполнивших воинский долг, озвучили вслух. В их числе – Герой России Алексей Максюков.

Напомним, в Волгограде у Мамаева кургана установят памятник участникам специальной военной операции. Накануне оргкомитет утвердил проект мемориала. 

Фото: ИА «СарИнформ»

13.03.2026
12.03.2026 20:01
12.03.2026 12:25
11.03.2026 10:45
10.03.2026 19:32
10.03.2026 15:19
10.03.2026 13:56
10.03.2026 10:12
09.03.2026 21:15
08.03.2026 17:40
08.03.2026 10:01
05.03.2026 19:18
05.03.2026 09:40
04.03.2026 15:16
03.03.2026 16:37
Лента новостей

11:02
Теплый воздух из Азии прогреет Волгоград до +20 к концу мартаСмотреть фотографии
10:59
Работники Концессий в Волгограде получили новый транспорт взамен «буханок»Смотреть фотографии
10:48
Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихамиСмотреть фотографии
10:44
В Саратове увековечили память 200 бойцов СВОСмотреть фотографии
10:32
Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублейСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысячСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде увековечат память легендарного археолога Владислава МамонтоваСмотреть фотографии
09:47
В Волжском засняли невозмутимого водителя, протаранившего четыре автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Юные боксёры Волгоградской области взяли 11 медалей на первенстве ЮФОСмотреть фотографии
09:02
Оперативники ФСБ в Волгограде задержали 23-летнего подпевалу укронацистовСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области отменена восьмичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с загранпаспортамиСмотреть фотографии
08:13
1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенстваСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде СК займётся забытым аварийным домом на ул. 2-й КараваннойСмотреть фотографии
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью ночью ликвидировали БПЛАСмотреть фотографии
06:46
Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта БПЛАСмотреть фотографии
06:32
На перекрёстках в Волгограде и Волжском установят 77 новых камер: адресаСмотреть фотографии
06:21
«Следы» экс-депутата Короткова зачищают в облдумеСмотреть фотографии
05:59
Волгоградская область стала третьей в ЮФО по объему инвестицийСмотреть фотографии
21:51
Дорожным рабочим в Волгоградской области предлагают до 145 тысячСмотреть фотографии
21:40
Транспортные инициативы волгоградцев войдут в народную программу ЕРСмотреть фотографии
21:27
В Волгограде за кучи у ЖК на 2,8 млн рублей наказали владельца грузовикаСмотреть фотографии
21:05
В Волгоградской области установят единый тариф на ТО газового оборудованияСмотреть фотографии
20:50
Уровень воды поднялся в реке Иловля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Два игрока «Каустика» вызваны в молодёжную сборную России по гандболуСмотреть фотографии
20:16
В Волжском ищут вандалов, повредивших «умные» домофоныСмотреть фотографии
20:01
Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»Смотреть фотографии
19:37
819 волгоградок отказались от аборта после уговоровСмотреть фотографии
19:33
Судейские назначения на матчи 24‑го тура Лиги PARI: волгоградцев ждут интересные игрыСмотреть фотографии
19:13
Волгоградцам рассказали, кто может получить выплату в 15 тыс. рублейСмотреть фотографии
 