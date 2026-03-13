1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенства





С начала 2026 года за медпомощью обратились более полутора тысячи жителей Волгоградской области, покусанных животными. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, это превышает среднемноголетний уровень на 20,4%. Для сравнения: по данным на конец ноября прошлого года в медучреждениях зафиксировали около 10 тысячи обращений в связи с укусами животных.

В ведомстве напомнили, что территория региона является эндемичной по бешенству. К счастью, случаев заболевания этой опасной инфекцией в 2025 году и в начале 2026 года среди населения области не зарегистрировано.

Бешенство – неизменно смертельное вирусное заболевание для животных и людей. Если заболевание уже имеет клинические проявления - вероятность летального исхода 100%. К сожалению, до проявления симптомов определить наличие вируса в организме затруднительно. Поэтому сразу после укуса животного необходимо обратиться к медикам для проведения вакцинации.

Источниками инфекции могут быть как дикие, так и домашние животные. Среди диких животных опасность представляют лисы, волки, еноты, барсуки, летучие мыши и грызуны. Из домашних животных риск несут собаки, кошки, лошади, крупный и мелкий рогатый скот.



