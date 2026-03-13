1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенства

Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
С начала 2026 года за медпомощью обратились более полутора тысячи жителей Волгоградской области, покусанных животными. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, это превышает среднемноголетний уровень на 20,4%. Для сравнения: по данным на конец ноября прошлого года в медучреждениях зафиксировали около 10 тысячи обращений в связи с укусами животных. 

В ведомстве напомнили, что территория региона является эндемичной по бешенству. К счастью, случаев заболевания этой опасной  инфекцией  в 2025 году и в начале 2026 года среди населения области не зарегистрировано.

Бешенство – неизменно смертельное вирусное заболевание для животных и людей. Если заболевание уже имеет клинические проявления - вероятность летального исхода 100%. К сожалению, до проявления симптомов определить наличие вируса в организме затруднительно. Поэтому сразу после укуса животного необходимо обратиться к медикам для проведения вакцинации. 

Источниками инфекции могут быть как дикие, так и домашние животные. Среди диких животных опасность представляют лисы, волки, еноты, барсуки, летучие мыши и грызуны. Из домашних животных риск несут собаки, кошки, лошади, крупный и мелкий рогатый скот.


