Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихами





Один из крупнейших в России брендов ювелирных изделий совместно с порталом «Зарплата.ру» подвели итоги исследования трат волгоградцев на помолвочные кольца. По данным экспертов, Волгоград вошёл в десятку городов с самыми щедрыми женихами.

Специалисты сравнили среднюю предлагаемую волгоградцам зарплату с тратами на ювелирные изделия. Выяснилось, что мужчины готовы потратить на помолвочные кольца 18,4 тыс. рублей или же 26% от среднестатистической зарплаты. В результате областной центр замыкает топ-10 городов России по этому показателю.

Отметим, в числе ближайших соперников Волгограда — Казань, Воронеж и Москва, где женихи готовы потратить на кольца от 29 до 30% от зарплаты. Самые щедрые покупатели проживают в Калининграде. Здесь траты мужчин на помолвочные кольца доходят до 33% от доли зарплат.

Фото из архива ИА «Высота 102»