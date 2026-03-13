В Волгограде в распоряжение работников «Концессий теплоснабжения» поступил новый транспорт – шесть автомобилей «Газель NEXT». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, уже в ближайшие дни на них начнут работать специалисты аварийно-диспетчерских служб энергорайонов.

– Новая техника приобретена на смену старым «буханкам», которые отслужили верой и правдой почти 2 десятилетия и выработали свой ресурс. Замена пришла в виде более надежных, комфортных и технологичных «Газелей». Старые же автомобили будут списаны и утилизированы в соответствии с нормами, – пояснил заместитель главного инженера по ремонту «Концессий теплоснабжения» Александр Рыкалин.

Транспортные средства будут использоваться для доставки восстановительно-аварийных бригад к месту проведения работ, для перевозки оборудования и инструментов.

Последний раз транспорт обновлялся в «Концессиях теплоснабжения» шесть лет назад – в 2020-м. Тогда общество закупило более 32 транспортных средств: полноповоротные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, автокран, самосвалы, а также илосос для откачки воды и стоков из траншей и котлованов.

Фото: Концессии теплоснабжения