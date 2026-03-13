Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысяч





Перечень самых высокооплачиваемых вакансий марта в Волгограде опубликовал сервис SuperJob.

Самую большую зарплату предлагают в Волгограде врачу хирургу-флебологу. От соискателя требуется вести первичный прием пациентов с применением УЗИ, составлять диагнозы и составлять план лечения. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование по специальности «Хирургия», а также опыт работы по специальности от одного года. Специалисту обещают зарплату до 300 тысяч рублей.

Еще одна компания ищет водителя категории С и Е. Так, компания, которая работает на рынке грузоперевозок, предлагает зарплату от 150 до 180 тысяч рублей.

Третью и четвертую строчки в рейтинге самых высокооплачиваемых в Волгограде специалистов заняли в феврале главный энергетик и инженер КИПиА. Специалистам данных профилей предлагается заработная плата от 110 до 140 тысяч рублей.

Замыкает топ вакансия водителя погрузчика, которому готовы платить от 102 до 120 тысяч рублей ежемесячно.