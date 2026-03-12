Волгоградцам рассказали, кто может получить выплату в 15 тыс. рублей

В Волгоградской области 4720 семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала. В текущем году она составляет 15 799 рублей, сообщили в Отделении СФР по региону.

На такую социальную поддержку, как пояснили специалисты фонда, могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. Еще одно условие – ребенку должно быть не более 3 лет.

- Если в семье несколько детей до 3 лет и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребенка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности, - пояснили в Соцфонде.

Заявление можно подать в МФЦ, через Госуслуги и в клиентской службе ОСФР по Волгоградской области.

Напомним, что в регионе минимальна стоимость жизни на душу населения в 2026 году выросла до 16288 рублей. Прожиточный минимум у трудоспособных жителей составляет 17754 рубля.





