Юные боксёры Волгоградской области взяли 11 медалей на первенстве ЮФО





В Ростове‑на‑Дону подвели итоги Южного федерального округа по боксу среди юношей и девушек 15–16 лет. Турнир, посвящённый памяти Героя России Алексея Береста, собрал 187 молодых спортсменов из 8 регионов ЮФО. За медали и путёвки на первенство России боксёры боролись в 13 весовых категориях.

Сборная Волгоградской области показала высокий результат: в её копилке – 11 наград разного достоинства: 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Две победы принесли волгоградцам не только высшие награды, но и путёвки на первенство России. Даниил Соломин уверенно выступил в категории до 48 кг, выполнил норматив кандидата в мастера спорта и стал первым, а Полина Астахова взяла золото в самой тяжёлой женской категории – до 75 кг.

В шаге от золота остановились ещё два представителя Волгоградской области: Эмиль Атаян занял второе место в категории до 50 кг, а Матвей Ерыгин завоевал серебряную медаль в весе до 66 кг.

Семь волгоградских боксёров поднялись на третью ступень пьедестала: Мгер Саргсян (до 46 кг), Руслан Тупиков (до 60 кг), Сергей Васюткин (до 63 кг), Иван Кусуди (до 75 кг), Валентина Дмитриева (до 48 кг), Ева Гладкова (до 52 кг) и Мария Стекольникова (до 57 кг).

Турнир продемонстрировал серьёзный уровень юношеского бокса в ЮФО: в каждой весовой категории соревновались по 4–5 спортсменов, представлявших сильные школы Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и других регионов.

Такие соревнования – важный этап в карьере молодых боксёров, – отметил старший тренер сборной Волгоградской области. – Ребята получили бесценный опыт борьбы за путёвки на первенство России, показали характер и волю к победе. Мы гордимся их результатом и будем готовиться к следующим стартам».

Успех команды – это результат системной работы спортивных школ и тренеров региона. 11 призёров в жёсткой борьбе – показатель того, что волгоградский бокс продолжает расти и воспитывать новых чемпионов.

Александр Веселовский

Фото: Федерация бокса России в ЮФО