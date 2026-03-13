Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта БПЛА





На фоне массового налёта беспилотников ВСУ на южные регионы России жители Волгоградской области провели ночь с 12 на 13 марта в ожидании очередного террористического удара. Ещё накануне в 23:36 была объявлена опасность по БПЛА. Соответствующую рассылку предупреждений провело МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.

Специалисты рекомендовали волгоградцам и гостям региона по возможности воздержаться от нахождения на открытых участках улиц, а также вблизи окон.

Одновременно мониторинговые каналы сообщили о фиксации отдельных БПЛА на севере Волгоградской области.

Отметим, на текущий момент беспилотная опасность действует в регионе уже более шести часов. При этом, по данным Росавиации, опасности для авиасообщения нет. Воздушная гавань в Волгограде функционирует в штатном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»