Уровень воды поднялся в реке Иловля в Волгоградской области

Гидрометцентр России сообщил о подъеме уровня воды в реке Иловля на территории Волгоградской области. Согласно наблюдениям, увеличение произошло на 0,3-0,5 метра, но до неблагоприятных значений вода не дошла. Опасности для населения нет.

В целом по прогнозам Гидрометцентра ожидаемые максимальные уровни весеннего половодья на большинстве рек Волгоградской области, в том числе реках Иловля и Бузулук, будут около нормы.

Однако специалисты не исключают в регионе вероятность подъёма малых рек Донского бассейна до опасных значений.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!