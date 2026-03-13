Волгоградская область стала третьей в ЮФО по объему инвестиций





В 2025 году на развитие экономики и социальной сферы было направлено 398,6 миллиарда рублей в качестве инвестиций в основной капитал. Это на 0,3% превысило уровень 2024 года, сообщили в Волгоградстате. Основная доля средств, 288,8 млрд рублей, инвестирована крупными и средними организациями в обрабатывающие производства (58,9%), транспортировку и хранение – (15,9%). На сферу обеспечения электроэнергией, газом и паром было направлено 6% от вложений.

Также крупный и средний бизнес вкладывал средства на строительство зданий, в том числе жилых, на приобретение машин и оборудования. Меньше всего организации инвестировали в объекты интеллектуальной собственности.



Основная часть инвестиций в основной капитал – 63,6% – осуществлена за счет собственных средств организаций. Доля привлечённых средств составила 36,4%, из которых 12,9% – бюджетные средства.



По объёму инвестиций в основной капитал Волгоградская область наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью входит в тройку лидеров в Южном федеральном округе. Так, в Краснодарском крае этот показатель превысил 1 триллион, в Ростовской области – 812 миллиардов.



