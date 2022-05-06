Спорт

В волгоградском «Роторе» предрекли кадровые перестановки

Спорт 06.05.2022 10:28
06.05.2022 10:28


 

В волгоградском «Роторе» могут произойти кадровые перестановки. Как сообщает ИА «Высота 102», автор телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым» сообщил о поступившем предложении занять в следующем сезоне должность гендиректора «Ротора» арбитру Эдуарду Малому. Однако, по сведениям Ильева, Малый отказался возглавить волгоградский клуб. Автор телеграм-канала утверждает, что он  хочет возглавить межрегиональную общественную организацию по футболу «Черноземье», которой до переезда в Казахстан руководил Рохус Шох. 

Напомним, на место гендиректора «Ротора» уже «сватали» известных личностей, в частности, бывшего прокурора Волгограда Михаила Шабунина. Однако, как известно, Михаил Шабунин трудится в должности заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области, а в начале апреля этого года он был избран председателем федерации футбола Волгоградской области. 

Между тем, тема возможных кадровых перемен в руководстве клуба вновь стала актуальной в связи с окончанием сезона и плачевным положением «Ротора», который занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ и имеет все шансы покинуть лигу. 

Ранее гендиректор волгоградского клуба Андрей Рекечинский неоднократно заявлял, что кадровые решения будут приниматься по окончании сезона с учетом результатов выступления команды в ФНЛ.

При этом волгоградские болельщики уже давно требуют отставки Андрея Рекечинского и председателя комитета физической культуры и спорта Александра Глинянова.

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