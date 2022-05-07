Один из жителей дома № 18 по улице Жолудева в Тракторозаводском районе Волгограда прислал в редакцию ИА «Высота 102» видео последствий пожара в бывшем общежитии. Сгоревшая комната располагалась точно над жилищем, где по данным следствия, находился очаг возгорания.

— Вчера где-то около 19.00 людей начали пускать в комнаты, чтобы они забрали необходимые вещи и документы, — рассказал житель сгоревшего общежития, представившийся Азизом. — Входная дверь в наше жилье держалась на добром слове. В полу образовалась большая дыра, я чуть не провалился вниз. Еле забрали вещи.





По словам мужчины, ему вместе с женой и мамой предложили переночевать в здании расположенной рядом школы № 29.

— Там условий никаких. Где нам спать? На полу? Или на раскладушках? Пока будем у родственников. Замглавы администрации района подходил, предлагал какие-то варианты с маневренным фондом. Но я знаю, что они предлагают — переехать в такую же или еще хуже общагу. У меня мама астматик. Она не может в таких условиях находиться.

Азиз рассказал, что им обещали решить вопрос с жильем 11 мая после всех праздников.

— Вроде как людей сюда [в общежитие] больше не пустят. Выставят какую-то охрану. Полицейские будут стоять по периметру, чтобы никто не прошел внутрь, — подытожил расстроенный погорелец.

Ранее информагентство сообщало о предложении жильцам сгоревшего дома на время перебраться в здание местной школы. Со слов волгоградцев, они находятся в растерянности: у многих на руках домашние питомцы, которых в школе принимать не хотят.

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