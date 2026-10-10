



На площадке строящегося фонтанного ансамбля в ЦПКиО Волгограда стартовала подготовка к озеленению. Как пояснили в пресс-службе парка, агрономы приступили к формированию клумб на первых трёх фонтанах, сообщили в дирекции парка.

Специалисты службы благоустройства уже завозят дренаж и грунт в кашпо на малых фонтанах. Всего планируется оформить 16 кашпо на четырёх фонтанах, для чего потребуется около 50 кубометров грунта. В них высадят иву «Хакуро Нишики» и мискантус китайский – растения, которые, по замыслу озеленителей, визуально перекликаются с водными струями и создают фактурный контраст.

Согласно разработанному дендроплану, вдоль прогулочных зон и по обеим сторонам фонтанов разобьют многоярусные зелёные насаждения: катальпу бигнониевидную, спирею японскую, пеннисетум лисохвостный, юкку, вейгелу, вейник, розовые кустарники и другие. Общее количество растений превысит 500 единиц. Деревья будут высаживать преимущественно крупномерные, высотой от трёх до пяти метров, что позволит в короткие сроки создать естественные теневые зоны для отдыха.

– В соответствии с дендропланом вдоль прогулочных зон и по обеим сторонам фонтанов будут разбиты зелёные зоны с многоярусными посадками. Общее количество зелёных насаждений составит более 500 единиц, – рассказал директор парка Андрей Еркин.





По его словам, высокие катальпы зададут вертикальный ритм, перекликающийся с подъёмом водных струй, а ниспадающие кустарники и злаки будут вторить каскадным переливам фонтана.

Параллельно продолжается возведение самого фонтанного ансамбля из шести чаш. Система будет поддерживать 22 типа водных эффектов и фигур, а водно-музыкальную программу дополнят голографическими картинами, подсветкой и огнём. Для монтажа оборудования на площадку приехали инженеры компании-изготовителя из КНР.

Одновременно благоустраивается прилегающая территория площадью 6000 квадратных метров: здесь появятся посадочные места, пешеходные зоны, лестничные марши и пандусы для маломобильных групп населения. Напротив самого большого фонтана обустроят амфитеатр на 1500 посадочных мест.

Проект строительства фонтанного ансамбля в ЦПКиО Волгограда получил поддержку Правительства Российской Федерации –соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: ЦПКиО Волгограда