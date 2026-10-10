Рабочий день 30 декабря для волгоградцев не будет сокращенным





30 декабря волгоградцев ждёт обычный рабочий день. Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб сокращённым он не будет, поскольку 31 декабря не является праздничным по производственному календарю.

При этом 31 декабря объявлено выходным за счёт переноса воскресенья 4 января. По словам парламентария, вряд ли найдётся много работодателей, которые не позволят сотрудникам завершить работу пораньше накануне праздника.

Согласно постановлению правительства о переносе выходных в 2027 году, новогодние каникулы продлятся 11 дней. Всего в следующем году россияне отдохнут 118 дней без учёта отпуска.