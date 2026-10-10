



Сегодня днём Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве поражён центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка», который использовался ВСУ для сбора, обработки и хранения разведывательной информации. Кроме того, на переходе морем уничтожено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.

Напомним, в ночь на 10 октября Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара на переходе морем поражён сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.

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