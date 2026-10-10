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Общество

МВШ: чем отличаются от беспилотников и почему представляют угрозу

Общество 10.10.2026 15:47
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10.10.2026 15:47


В ночь на 9 октября над территорией Ярославской области были уничтожены разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные ВСУ. Об этом сообщило региональное Министерство безопасности, отметив, что мероприятия по ликвидации подобных объектов продолжаются. Ранее Минобороны России уже докладывало об уничтожении аэростатов с боевой нагрузкой – в апреле и октябре 2024 года их сбивали в небе над Курской и Тульской областями.

Редакция ИА «Высота 102» объясняет, что такое МВШ и почему они опасны. 

Что такое МВШ

Аббревиатура МВШ означает «малоразмерный воздушный шар». В отдельных сообщениях встречается также вариант МРШ — «малоразмерный шар». Фактически речь идёт о беспилотном аэростате свободного полёта, который перемещается вместе с воздушными массами. Двигательная установка, винт или турбина у него отсутствуют поскольку имеются газовая оболочка, система строп и подвес, несущий аппаратуру либо груз.

Для изготовления оболочки применяют латекс, полимерные плёнки и иные газонепроницаемые материалы, а в качестве наполнителя используют гелий или водород. Подъём происходит в соответствии с законом Архимеда: заключённый внутри газ легче воздуха, за счёт чего и возникает выталкивающая сила.

Подвесное оборудование может существенно различаться. Простейший вариант – компактный контейнер с электроникой. Более совершенные конфигурации оснащаются спутниковым навигационным приёмником (GPS/GNSS), аккумуляторной батареей, радиопередатчиком, датчиками и исполнительными механизмами. Порой на шаре закрепляют уголковый отражатель – систему взаимно перпендикулярных проводящих плоскостей, повышающую радиолокационную заметность объекта. В военном исполнении подвес способен нести боевую нагрузку: авиабомбы, мины либо зажигательные средства. Диаметр таких аэростатов варьируется от 2 до 8 метров, а комплектующие отличаются сравнительной дешевизной, что позволяет собирать их в кустарных условиях.

Почему устройство опасно

Малая радиолокационная заметность, невысокая скорость и непредсказуемая траектория превращает МВШ в сложную мишень для систем противовоздушной обороны. Полимерная оболочка, лишённая крупных металлических элементов, отражает меньше радиоволн, нежели летательный аппарат. Дополнительные трудности вызывает необходимость выделять медленно движущиеся цели на фоне отражений от подстилающей поверхности и атмосферных помех.

Тем не менее утверждение о полной «невидимости» для радаров ошибочно. Заметность определяется габаритами, материалами, частотой зондирующего излучения и устройством подвеса. Современные радиолокационные станции в состоянии фиксировать отдельные низкоскоростные объекты. Уголковый же отражатель, напротив, способен многократно усилить сигнал – в результате получается своего рода воздушная ложная цель.

С поражением также возникают сложности. Небольшую цель трудно сопровождать, а элементарное повреждение оболочки далеко не всегда приводит к немедленному падению — газ может утекать постепенно. При этом подвес сохраняет опасность даже после разрушения купола. Присутствует и экономическая составляющая: стоимость зенитной ракеты и дешёвого аэростата несопоставимы. Однако тезис о том, что любой МВШ принуждает ПВО расходовать дорогостоящие боеприпасы, излишне категоричен — всё зависит от классификации угрозы и имеющихся средств поражения.

Правила поведения при обнаружении

Неопознанный воздушный шар с подвесом может таить опасность и после приземления. Вскрывать контейнер, перемещать его или пытаться обезвредить самостоятельно категорически нельзя. Заметив подозрительный МВШ либо его фрагменты, следует отойти на безопасное расстояние, не приближаться и не прикасаться к находке, а незамедлительно позвонить по единому номеру 112.

Изображение создано при помощи ИИ

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