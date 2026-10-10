На юге Волгограда пропали брат с сестрой





В Красноармейском районе Волгограда полиция и волонтёры ищут 15-летнего Романа и 12-летнюю Полину Аненко. Как сообщают местные Telegram-каналы, дети пропали днем 9 октября.

По имеющимся данным, 9 октября 2026 года в период с 15:30 до 16:00 подростки ушли из дома и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Романа: одет в тёмные штаны, тёмно-синюю кофту на замке, синие кроссовки с белой подошвой и жёлто-оранжевыми вставками.

Приметы Полины: одета в чёрные джинсы, тёмно-синюю кофту, зелёные кроксы.

Всех, кто видел этих детей или располагает информацией об их местонахождении, просят срочно сообщить в полицию по номеру 102 или 112.

Фото: Красноармейский Волгоград / t.me