В Волгоградской области стартовал слёт наставников «Движения Первых»





Более 200 педагогов собрал слёт наставников «Движения Первых» в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, мероприятие проходит на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе с 10 по 11 октября.

По информации регионального комитета молодёжной политики, для участников организованы образовательные площадки и спикер-сессия по проекту «Значимый взрослый». Главная тема дискуссий – развитие института наставничества. На лекциях обсуждают трудности в организации наставнической работы, старт с нуля, особенности подросткового возраста, проведение профильных мероприятий для подростков и другие вопросы.

Организатор слёта – региональное отделение «Движения Первых», объединяющее более 850 первичных отделений и 170 тысяч участников. Работа ведётся по ключевым направлениям национального проекта «Молодёжь и дети».

Напомним, по итогам всероссийского конкурса первичных отделений «Движения Первых» Волгоградская область вошла в десятку лучших, а общая сумма привлечённых грантов превысила 14 млн рублей. Системная поддержка молодёжных инициатив – приоритет, поставленный губернатором Андреем Бочаровым.

Фото: администрация Волгоградской области