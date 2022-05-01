Матпомощь без НДФЛ: смотрим, что требовали волгоградцы на Первомай





Волгоградцы, которые приняли участие в праздновании Первомая, продемонстрировали новые лозунги. Как сообщает ИА «Высота 102», самыми популярными были плакаты и воздушные шары с надписями «Zа мир! Zа май! Zа труд! Zа правду!"». Демонстранты также требовали достойной зарплаты молодым специалистам, матпомощь без НДФЛ и стипендию в размере МРОТ.





«За спорт. Мы за здоровую нацию!», "Своих не бросаем", "Сила - в сплоченности!", "Правда - в единстве!", "Новые вызовы - новые возможности!" "Когда мы едины - мы непобедимы!", "Мы - Zа сильную Россию!", "Zащита. Zанятость. Zаконность", «Наши дети – наше богатство» - такие плакаты несли и даже везли волгоградцы. Так, внимание привлекла огромная коляска, олицетворяющая юное поколение России.





















Во главе демонстрации были мэр города Владимир Марченко, председатель союза организаций профсаюзов Татьяна Гензе, депутат Государственной думы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов, сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков и депутат гордумы Владлен Колесников. Чиновники вместе с волгоградцами от начала и до конца прошли в колонне.

Во время шествия колонны многие пели песни, особенно дружно выходила у демонстрантов знаменитая «Катюша». Помогали запевать советские военные композиции баянисты и оркестры. Профком волгоградского государственного социально-педагогического университета отличился от своих коллег из других университетов ростовой куклой в виде утенка - молодой человек переодетый в костюм заводил студентов своими танцами.