Похоронили надежду: волгоградский «Ротор» проиграл «Кубани»- 1:2





«Ротор» сегодня, 30 апреля на выезде уступил клубу из Краснодара, который сейчас возглавляет бывший главный тренер волгоградцев Роберт Евдокимов, в матче 35-ого тура первенства ФНЛ – 1:2 и практически похоронил надежды болельщиков на сохранение клуба в ФНЛ. Еще до начала матча по результатам игр других клубов "Ротор" опустился на предпоследнее, 19-ое место в турнирной таблице и после очередного поражения до вылета из лиги команде остался один шаг.

«Ротор» сегодня, 30 апреля на выезде уступил клубу из Краснодара, который сейчас возглавляет бывший главный тренер волгоградцев Роберт Евдокимов, в матче 35-ого тура первенства ФНЛ – 1:2 и практически похоронил надежды болельщиков на сохранение клуба в ФНЛ. Еще до начала матча по результатам игр других клубов "Ротор" опустился на предпоследнее, 19-ое место в турнирной таблице и после очередного поражения до вылета из лиги команде остался один шаг.

Как сообщает ИА «Высота 102», уже первый заработанный угловой в матче на 14-ой минуте оказался результативным для хозяев, которые после розыгрыша стандарта открыли счёт в игре. После этого кубанцы предпочли отойти на свою половину поля, рассчитывая на контратаки. И их план сработал уже на 22-ой минуте встречи. Футболисты «Кубани» сумели воспользоваться ошибками и неразберихой в штрафной площади волгоградцев и игрок хозяев отправил мяч в пустые ворота. На этом острые моменты в первом тайме у краснодарцев не закончились. Как сообщает ИА «Высота 102», уже первый заработанный угловой в матче на 14-ой минуте оказался результативным для хозяев, которые после розыгрыша стандарта открыли счёт в игре. После этого кубанцы предпочли отойти на свою половину поля, рассчитывая на контратаки. И их план сработал уже на 22-ой минуте встречи. Футболисты «Кубани» сумели воспользоваться ошибками и неразберихой в штрафной площади волгоградцев и игрок хозяев отправил мяч в пустые ворота. На этом острые моменты в первом тайме у краснодарцев не закончились.

На 30-ой минуте они разыграли опасную атаку, в результате которой футболист кубанской команды сумел пробить по воротам «Ротора», находясь при этом в окружении четырёх игроков волгоградского клуба. После удара мяч разминулся рядом со штангой. Гости получили свой шанс отличиться на 40-ой минуте. Нападающий Роман Минаев ворвался в штрафную соперника и ударил в створ ворот. Но вратарь «Кубани» оказался на месте и сумел отразить опасный удар. Однако мяч снова оказался в ногах у Минаева, который со второй попытки пробил выше ворот и не смог воспользоваться реальным шансом забить гол.

На 30-ой минуте они разыграли опасную атаку, в результате которой футболист кубанской команды сумел пробить по воротам «Ротора», находясь при этом в окружении четырёх игроков волгоградского клуба. После удара мяч разминулся рядом со штангой. Гости получили свой шанс отличиться на 40-ой минуте. Нападающий Роман Минаев ворвался в штрафную соперника и ударил в створ ворот. Но вратарь «Кубани» оказался на месте и сумел отразить опасный удар. Однако мяч снова оказался в ногах у Минаева, который со второй попытки пробил выше ворот и не смог воспользоваться реальным шансом забить гол.

Во втором тайме «Кубань» продолжила оказывать давление на ворота волгоградцев. На 51-ой минуте игрок краснодарской команды нанес опасный удар по воротам гостей, с которым успешно справился голкипер Дмитрий Терновский, и перевел мяч на угловой.

Во втором тайме «Кубань» продолжила оказывать давление на ворота волгоградцев. На 51-ой минуте игрок краснодарской команды нанес опасный удар по воротам гостей, с которым успешно справился голкипер Дмитрий Терновский, и перевел мяч на угловой.

И уже после розыгрыша стандарта кубанцы имели еще один хороший шанс забить. Футболист краснодарского клуба сумел пробить в дальний угол, но от пропущенного гола снова спас Терновский.

И уже после розыгрыша стандарта кубанцы имели еще один хороший шанс забить. Футболист краснодарского клуба сумел пробить в дальний угол, но от пропущенного гола снова спас Терновский.