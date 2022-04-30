Похоронили надежду: волгоградский «Ротор» проиграл «Кубани»- 1:2

«Ротор» сегодня, 30 апреля на выезде уступил клубу из Краснодара, который сейчас возглавляет бывший главный тренер волгоградцев Роберт Евдокимов, в матче 35-ого тура первенства ФНЛ – 1:2 и практически похоронил надежды болельщиков на сохранение клуба в ФНЛ. Еще до начала матча по результатам игр других клубов "Ротор" опустился на предпоследнее, 19-ое место в турнирной таблице и после очередного поражения до вылета из лиги команде остался один шаг.
Как сообщает ИА «Высота 102», уже первый заработанный угловой в матче на 14-ой минуте оказался результативным для хозяев, которые после розыгрыша стандарта открыли счёт в игре. После этого кубанцы предпочли отойти на свою половину поля, рассчитывая на контратаки. И их план сработал уже на 22-ой минуте встречи. Футболисты «Кубани» сумели воспользоваться ошибками и неразберихой в штрафной площади волгоградцев и игрок хозяев отправил мяч в пустые ворота. На этом острые моменты в первом тайме у краснодарцев не закончились.
На 30-ой минуте они разыграли опасную атаку, в результате которой футболист кубанской команды сумел пробить по воротам «Ротора», находясь при этом в окружении четырёх игроков волгоградского клуба. После удара мяч разминулся рядом со штангой. Гости получили свой шанс отличиться на 40-ой минуте. Нападающий Роман Минаев ворвался в штрафную соперника и ударил в створ ворот. Но вратарь «Кубани» оказался на месте и сумел отразить опасный удар. Однако мяч снова оказался в ногах у Минаева, который со второй попытки пробил выше ворот и не смог воспользоваться реальным шансом забить гол.
Во втором тайме «Кубань» продолжила оказывать давление на ворота волгоградцев. На 51-ой минуте игрок краснодарской команды нанес опасный удар по воротам гостей, с которым успешно справился голкипер Дмитрий Терновский, и перевел мяч на угловой.
И уже после розыгрыша стандарта кубанцы имели еще один хороший шанс забить. Футболист краснодарского клуба сумел пробить в дальний угол, но от пропущенного гола снова спас Терновский.
На 56-ой минуте произошел курьезный случай на половине поля волгоградцев. Все тот же Терновский выбежал к середине арены, пытаясь подстраховать защитников, в результате чего хозяева, завладев мячом, устремились атаковать ворота гостей, которые остались пустыми. От неизбежного пропущенного мяча спас Данил Пелих, который вынес мяч из опасной зоны.
Слабым утешением для «Ротора» оказался гол престижа, забитый на 76-ой минуте. Нападающий Бека Кавтарадзе сумел замкнуть передачу с фланга, которую сделал Игорь Школик. После этого волгоградцы активизировались и пытались спасти команду от поражения. Однако старания оказались напрасными. Хотя даже в компенсированное время у Виталия Шахова была реальная возможность сравнять счет – он остался без сопротивления со стороны обороны «Кубани», однако у него просто не получился удар. Таким образом, за три тура до конца первенства ФНЛ «Ротор» отстает от спасительного 16-ого места на 8 очков. В случае, если в следующем туре волгоградский клуб не одержит победу, то это будет означать одно – «Ротор» вылетит из ФНЛ по спортивному принципу.
Между тем, на очередное поражение клуба болельщики отреагировали уже обыденно для этого сезона, потребовав кадровых перестановок и даже проверки правоохранительными органами целевого расходования средств и условий заключения контрактов с игроками. Фото Единый фан-портал болельщиков "Ротора" VK.