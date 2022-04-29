На место «СуперМАНа» в центре Волгограда не нашлось желающих

Аукцион на право аренды площадей на ул. Советской, 17 в центре Волгограда, откуда вот-вот съедет магазин «СуперМАН», признан не состоявшимся. Поселиться на месте разорившегося супермаркета и платить за это 2,8 млн рублей ежемесячно никто не захотел – на участие в торгах не поступило ни одной заявки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт торгов.
Согласно условиям аукциона и проекту договора, новому арендатору предлагалось почти 3 тысячи квадратных метров на первом этаже овощного корпуса и более 200 квадратных метров складов в подвале. На этой территории он мог осуществлять любую незапрещенную законом деятельность.
Срок действия ныне существующего договора аренды МУП «Центральный рынок» с «СуперМАНом» истекает 10 мая. К этому времени популярный среди волгоградцев магазин распродаст все товары и съедет. Открытие на новом месте, по данным информагентства, не планируется.
Согласно проведенному «Высотой 102» опросу в собственном Telegram-канале, большинство читателей хотели бы видеть на месте «СуперМАНа» фермерский рынок с качественными продуктами, а не очередной «Магнит» или «Пятерочку». Впрочем, в торговой сети «Магнит» почти сразу после известий о крахе «МАНов» открестились от планов открыть гипермаркет на ул. Советской, 17.