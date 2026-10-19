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Экономика

«Купи кирпичик»: как жители ЮФО просят купить хлеб

Экономика 19.10.2026 13:16
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19.10.2026 13:16


91% опрошенных жителей Южного федерального округа (ЮФО) в детстве хотя бы раз отламывали горбушку хлеба по дороге из булочной, а 35% поступают так и во взрослом возрасте. Откусывание горбушки для 44% осталось детским воспоминанием, а 9% так никогда не делали. К таким выводам пришли аналитики ВТБ, изучившие привычки россиян, связанные с одним из главных продуктов. 

Согласно результатам исследования, которое проводилось, ко Всемирному дню хлеба, отказ от хлеба так и не стал в нашей стране массовым: полностью исключили его из рациона лишь 1% жителей ЮФО, ещё 3% почти не едят его. 45% не обходятся без него ни за одним приемом пищи. Безглютеновыми и «фитнес»-сортами интересуются 4% потребителей.

Сторонники крафтовых сортов делятся на группы: 22% считают качественный хлеб гастрономической ценностью, 17% покупают его только по особым случаям – к праздникам или приезду гостей. Ещё 8 % пекут на закваске сами. В то же время, значительная часть южан переплачивать за хлеб не готова: 29% считают, что хлеб должен стоить недорого, а 10% не видят разницы во вкусе.

Главный признак качества ещё до первой пробы – свежесть: на дату и время выпечки смотрят 45% покупателей. 36% ориентируются на насыщенный аромат, 22% – на плотную пропечённую корочку. Состав на этикетке изучают 15%, а на красивую крафтовую упаковку обращают внимание лишь 6%. Классику – белый и чёрный – предпочитают 30%. Остальные с интересом попробовали бы что-то новое: 31% – хлеб с сыром, травами и оливками; 14% – с солодом и пряностями по старинным рецептам; 13% – ржаной с сухофруктами и грецким орехом.

Бережное отношение к хлебу передаётся из поколения в поколение. 40% опрошенных говорят, что в их семье выбрасывать его не принято: вчерашний доедают, сушат сухари или отдают птицам. Ещё 37% стараются покупать ровно столько, сколько съедят; у 10% «рука не поворачивается», хотя иногда приходится. Испортившиеся остатки без колебаний выбрасывают 12%.

Отправляя кого-то в магазин, 59% южан говорят «купи хлеба», 13% – «купи батон», 7% – «купи нарезной» и в ЮФО 5% говорят «купи кирпичик», в то время как в остальных федеральных округах по данным ВТБ этот показатель не превышает 1-2%.

*Опрос ВТБ проведён в октябре 2026 года во всех федеральных округах. В нём приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18–65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

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