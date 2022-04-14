«Магнит» или «Пятерочка?»: на место «СуперМАНа» в центре Волгограда ищут нового арендатора

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный рынок» в Волгограде объявило аукцион на право аренды площадей, которые пока что занимает магазин «СуперМАН» . Потенциальному арендатору могут достаться почти 3 тысячи квадратных метров на первом этаже овощного корпуса и более 200 квадратных метров складов в подвале, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт торгов.

Новый договор будет заключен на пять лет. Ежемесячный платеж составит 2,8 млн рублей. Заявки принимаются до 28 апреля. В настоящее время еще действует договор аренды, заключенный с «СуперМАНом», – его срок истекает 10 мая 2022 года. К тому времени, как сообщало накануне «Высота 102», супермаркет также прекратит свою работу.

Опрошенные редакцией «Высоты 102» волгоградцы полагают, что место востребованного супермаркета займет кто-то из его прямых конкурентов.

На территории нежилого помещения арендатор может осуществлять любую незапрещенную законом деятельность, в том числе розничную торговлю.

– Грустно осознавать, что проработавший столько лет магазин всё же закроется – там был особенный ассортимент, можно было найти какие-то товары, которых нет в других супермаркетах, – поделилась жительница Центрального района Юлия Старикова. – Но, как говорят в народе, свято место пусто не бывает. Я думаю, уже можно делать ставки, кто заедет на это место: «Магнит» или «Пятерочка»?

«Высота 102» направила редакционные запросы в пресс-службы торговой сети «Магнит» и компании «X5 Group» («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») с просьбой прокомментировать возможные планы по открытию магазинов на ул. Советской, 17 в Волгограде. На момент публикации ответы не поступили.

В нашем телеграм-канале мы запустили опрос, что должно появиться на месте «СуперМАНа». Присоединяйтесь к голосованию, результаты мы озвучим в отдельной публикации уже завтра.