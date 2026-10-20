Почти 1,3 млн жителей Волгоградской области отнесли к рабочей силе

Федеральные новости

Тарифы ЖКХ предложили повышать не чаще раза в год

В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается отказаться от повышения тарифов ЖКХ чаще одного раза в год, а также ограничить рост цен размером инфляции за предыдущий год. Документ опубликован в...