Почти 1,3 млн жителей Волгоградской области отнесли к рабочей силе

Численность рабочей силы Волгоградской области в возрасте 15 лет и старше за период с июня по август 2026 года составила 1289,8 тыс. человек. По данным Волгоградстата, большая часть - 78,8% - проживает в городской местности, а 21,2% – в селах.
При этом в структуре численности рабочей силы преобладают мужчины - 52,9%. Уровень участия в рабочей силе мужчин также выше, чем у женщин, и в целом по региону составляет 62,0%.
Справка. Уровень участия в рабочей силе – отношение численности рабочей силы определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.