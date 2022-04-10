В Волгограде магазины «МАН» перестали работать по ночам

Режим работы отдельных магазинов известной в Волгограде сети «МАН» изменился с 10 апреля. Первый «тревожный звоночек» пришел из Красноармейского района. Со слов местных жителей, обратившихся в редакцию ИА «Высота 102», магазин на улице 50 лет Октября, 4а недалеко от кинотеатра «Юбилейного» впервые был закрыт с вечера якобы по «техническим причинам».

— Раньше магазин работал круглосуточно. Всегда можно было закупиться в любое время дня и ночи. А теперь, видимо, все. Полки пустеют, время работы сокращают, — заметили волгоградцы.





От читателей приходили фото из торговой точки на улице Советской в центре Волгограда. «СуперМАН» неприятно удивил скудным ассортиментом и сокращенной площадью магазина. Многие полки пустуют, а вместо привычного изобилия — серая ткань на стеллажах.

На официальном сайте компании последняя новость датирована январем 2021 года. В группе ВК самый свежий пост от 8 марта. Ссылка на телеграм-канал ведет в никуда.

Ранее владелец сети магазинов «Радеж» Юрий Сударев официально заявил о сворачивании бизнеса. Уволенным сотрудникам волгоградской компании пообещали новые рабочие места. В конце 2021 года стало известно о долгосрочной аренде торговых площадей «Радежа» компанией «Магнит».

