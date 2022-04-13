Общество

В Волгограде начали закрываться магазины торговой сети «МАН»

Общество 13.04.2022 14:58
13.04.2022 14:58


Известная в Волгограде сеть магазинов «МАН» прекращает свое существование. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 13 апреля, некоторые торговые точки сети уже закрыли двери перед покупателями. Деятельность всех магазинов с названием из трех букв остановится в мае. 


В самое ближайшее время, по информации информагентства, будет закрыт популярный среди жителей Центрального района магазин «СуперМАН» на улице Советской, 17 в Центральном районе. 


— К 11 мая, как нам сказали, магазин закроется. Распродаем последний товар, убираем стеллажи, торговое оборудование, — рассказали сотрудники супермаркета. — Что здесь появится в будущем, неизвестно. Нам ничего не говорят. Идут какие-то торги, это все, что мы знаем. 


«СуперМАН» некогда занимал площадь в 2500 квадратных метров в бывшем корпусе Центрального рынка. Совсем недавно торговые залы значительно сократили. Горожане стали жаловаться на скудный ассортимент и пустые полки. В Красноармейском районе города один из магазинов сети недалеко от кинотеатра «Юбилейного» перестал работать в круглосуточном режиме. 


Пока же «СуперМАН» доживает в Волгограде последние дни, на проспекте Ленина, 70 уже закрылся «МАН» в двухэтажном здании. 

— Эту точку закрыли еще 7 апреля. Сотрудников пока переводят в магазины в других районах. Кто-то уходит к конкурентам, — рассказал ИА «Высота 102» собственный источник, знакомый с ситуацией.  Большинство торговых площадей в аренде. 

Все 37 магазинов «МАН» закроются, по сведениям собеседника информагентства, в мае.  Насколько известно, собственник планировал  сохранить деятельность пяти торговых точек, но в конечном счете отказался от данной затеи. Официальной информации  от руководителей компании пока не поступало. 


Сеть «МАН», напомним, была основана в 2001 году бизнесменом Андреем Воробьевым. Предприниматель становился фигурантом уголовных дел, касающихся уклонения от уплаты налогов. В 2017 году начался процесс ликвидации компании из-за невозможности погасить долги перед товаропроизводителями. Вскоре в Волгограде под вывеской «МАН» стала работать московская компания  ООО «Лакки». 

По информации из открытых источников, на сегодня гендиректором столичной фирмы числится некий Сергей Мишаков. 22 марта 2022 года ООО «Лаки» сообщило о своем намерении обратиться в арбитражный суд с иском о признании компании банкротом. Арбитражный суд Волгоградской области продолжает рассматривать иски юридических лиц к вышеуказанному ООО на предмет взыскания задолженности. К примеру, судебная инстанция постановила взыскать с ООО «Лаки» в пользу ООО «Сервиспремиум» почти 250 тысяч рублей. 

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