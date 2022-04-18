Торговая сеть «Магнит» не планирует открывать магазин на ул. Советской, 17 в Центральном районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Сейчас в этом помещении последние дни работает «СуперМАН», который закроется вслед за другими супермаркетами этой сети в Волгограде.
– «Магнит» не рассматривает возможность открытия магазина по данному адресу, – прокомментировали в пресс-службе розничной сети в ответ на редакционный запрос.
Ранее информагентство также направляло запрос о возможном открытии магазина на ул. Советской, 17 в холдинг X5 Group (магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»). На момент публикации ответ не поступил.
Напомним, на прошедшей неделе стало известно о грядущем закрытии магазинов «МАН» в Волгоградской области. МУП «Центральный рынок», где сейчас на площади 3 тысяч квадратных метров расположен «СуперМАН», начал поиск нового арендатора. Срок текущего договора аренды с владельцем закрывающегося супермаркета истекает 10 мая.
По данным онлайн-опроса «Высоты 102» в собственном Telegram-канале, 71% проголосовавших волгоградцев считают, что на месте «СуперМАНа» должен появиться фермерский рынок с местами для дачников. В голосовании приняли участие 475 читателей.
Фото: пресс-центр компании «Магнит».