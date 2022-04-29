Расследования

Пожарные спасли от «крушения» теплоход из Волгограда на Сарпинский - фоторепортаж

Расследования 29.04.2022 14:06
29.04.2022 14:06


Расчеты пожарно-спасательных частей, судов ГИМС и Волгоградский пассажирский речной порт отработали план действий на случай бедствия на теплоходе. «Подопытным» стал речной трамвайчик, работающий на маршруте от Речного порта до острова Сарпинский в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102».



Для максимальной достоверности происходящего на корме пассажирского судна подожгли дымовую шашку – с берега все выглядело так, будто бы на корабле произошел настоящий пожар. Не приглядевшись, проезжавшие мимо по набережной волгоградцы, могли заметить и «людей» за бортом – их изображали два манекена.



На помощь терпящему «бедствие» судну пришел пожарный катер для тушения огня с воды. На суше к месту ЧП прибыли два пожарных расчета, которые с берега поливали судно из брандспойтов. В ликвидации условной аварии были задействованы восемь единиц техники и 30 человек личного состава.





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