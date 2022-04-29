Расследования 29.04.2022 11:24
29.04.2022 11:24
Следователи завершили расследование и передали в прокуратуру уголовное дело Дмитрия Милохова, который обвиняется в побеге из колонии, разбое, грабеже, изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, после утверждения обвинительного заключения дело Милохова направят для рассмотрения в суд.
Следствием установлено, что 29-летний уроженец Ульяновска Милохов отбывал наказание за совершение имущественных преступлений в колонии-поселения Ульяновской области. С целью привлечения к труду он был устроен на должность подсобного рабочего в одну из исправительных колоний Ульяновской области. 4 октября его направили колонии-поселения в исправительную колонию для осуществления трудовой деятельности, откуда он сбежал, воспользовавшись удобным моментом.
После совершения побега из мест лишения свободы, злоумышленник прибыл в Волгоград, где 10 октября изнасиловал 15-летнюю школьницу и открыто похитил у нее 1 тысячу рублей. Из Волгограда Милохов направился в Астрахань, где 14 октября, используя нож, напал на 27–летнюю девушку. Он забрал у нее 4 тысяч рублей и мобильный телефон, после чего изнасиловал.
Беглого зека после этого преступления задержали в Астрахани и переправили в Волгоград.
Действия Милохова квалифицированы следователями ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание), п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней), п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование), п.«б» ч.2 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийства).
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