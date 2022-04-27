Расследования

Волгоградский фермер потратил на себя 3 млн грантовых денег

Расследования 27.04.2022 16:07
27.04.2022 16:07


Прокуратура Городищенского района Волгоградской области выявила факт преступной схемы 39-летнего местного жителя, который решил обогатиться на государственной поддержке крупного фермерского хозяйства. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, вместо животноводческой фермы деньги ушли на личные нужды мужчины.

Установлено, что в 2019 году местный житель получил грант в размере почти 3 миллионов рублей на реализацию бизнес-плана по разведению крупного рогатого скота молочного направления. Для отчета в комитет сельского хозяйства Волгоградской области в 2020 году глава фермерского хозяйства купил 30 коров на сумму 1 млн 367 тыс. рублей, а также ванну для пастеризации и охладитель молока стоимостью более 860 тысяч рублей. Остальные деньги планировалось направить на зарплату одного рабочего, однако мужчина уже в августе 2021 года продал коров и оборудование, а деньги растратил на собственные нужды.

На основании проверки прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере - ч.4 ст.159 УК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой Городищенского района Волгоградской области на контроль.

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