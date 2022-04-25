В Волгоградской области жителей предупредили об опасности малярии

Здравоохранение 25.04.2022 09:25
25.04.2022 09:25
Эпидемиологи в Волгоградской области напоминают об опасности малярии - инфекционного заболевания, передающегося через укусы комаров. Сегодня, 25 апреля, отмечается Всемирный день борьбы против малярии.
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в Волгоградской области регистрируются единичные завозные случаи малярии. Последние случаи были зарегистрированы в 2020 году. Тогда в Волгограде были выявлены заболевшие трехдневной малярией, завезенной из Гвинеи, а также тропической малярией, завезенной из Конго.
Малярия протекает тяжело. При неправильном или несвоевременном лечении возникают малокровие, нарушения жизнедеятельности внутренних органов, потеря трудоспособности. При тропической малярии после пребывания в жарких странах возможен смертельный исход. Больной малярией должен точно выполнять назначения врача, чтобы лечение оказалось эффективным. Поэтому всем выезжающим в тропические страны Африки, Юго-Восточной Азии, Средней и Южной Америки в обязательном порядке необходимо проводить химиопрофилактику малярии (прием противомалярийных препаратов).
В целом в России за последнее десятилетие отмечается снижение заболеваемости малярией. Однако регистрируется рост числа завозных случаев. Так, в 2021 году их было зарегистрировано 94, тогда как годом ранее было всего 59 завозных случаев этой инфекции. Все случаи малярии, зарегистрированные в 2021 году, завезены из стран дальнего зарубежья - из стран Африки, государств Азии (Индия, Сирия, Пакистан), Южной Америки (Венесуэла, Гайана).
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