На стадионе «Волгоград Арена» завершился матч между волгоградским «Ротором» и красноярским «Енисеем». Игру посетили 3965 зрителей. Сине-голубые уступили на своем поле со счетом 2:3. Каждая последующая послематчевая пресс-конференция превращается для наставника волгоградских футболистов в своеобразное покаяние.

Первым взял слово старший тренер ФК «Енисей». Вадим Гаранин отметил, что игра получилась очень тяжелой.

— Я всегда говорю после каждой игры, что тяжелая игра. Так и есть на самом деле. В первом тайме мы немного оказались не готовы. Чувствовалось, что в плане эмоций не хватало здесь. Тяжелая очень игра. Мы рады, что выиграли.

На вопрос журналистов, что такого Гаранин сделал с футболистами, что во втором тайме игра буквально перевернулась, наставник красноярцев ответил просто: «Помолчали в раздевалке и вышли на второй тайм».

— У нас хорошие футболисты, хорошая команда. Каждый игрок, который выходит на пять, на 10, на 20, на 45 минут — они выходят для того, чтобы самим себе показать, что они нужны нам всем здесь и помочь команде. Банально все, — отметил Вадим Гаранин.





Главный тренер СК «Ротор» выглядел довольно понурым, но все же ответил на вопросы журналистов. Артем куликов рассказал, что на этот матч была выбрана модель игры от обороны к контратакам. С его слов, в принципе, план работал.

— В первом тайме имели массу голевых ситуаций, которые надо было реализовывать, — подчеркнул наставник сине-голубых. — Второй тайм, начало его в особенности, точно абсолютно не получился. Начали оберегать этот счет, допустили кучу ошибок, мяч не держался. Соперник сделал замены и освежил игру.

По словам Куликова, футболисты «Енисея» стали острее действовать и в итоге забили три мяча.

— В дальнейшим мы пытались изменить положение, забили один ответный мяч, но, к сожалению, проиграли, — добавил главный тренер волгоградской команды.

Куликов много оговаривался, видимо переживая, что игр остается все меньше, а вменяемого результата уже давно не наблюдается.

— Установки удерживать счет не было. Была установка доиграть в том же ключе. Не знаю, с чем это связано, может быть с психологией. Сейчас сложно сказать. Надо разобраться. Естественно, это неприемлемо, так начинать второй тайм. Надо разбираться, — резюмировал Артем Куликов.





Далее тренер прокомментировал слухи о возможных конфликтах между ним и игроками «Ротора».

— Я ни с кем не ссорюсь. С футболистами есть контрактные обязательства. Информация не соответствует действительности, — сказал, как отрезал главный тренер. — Мы же не в санатории, где обижаются и не играют.

На вопрос журналистов о своих мыслях после двух пропущенных подряд мячей от соперника, Куликов ответил следующее:

— Какие мысли? Освежить игру. Сделали замены. Просто нельзя было пропускать, нельзя было начинать так бездарно второй тайм. Мысли — это очередное поражение. Вот основные мысли. Сейчас дальше надо двигаться. Надо провести анализ, разобрать игру и узнать в чем причина.

Под видео пресс-конференции первым оставил комментарий пользователь Олег Мерзляков: «Здравствуй, ФНЛ—2!!!!!!!!!!!!!!!!!». Другой юзер назвал главного тренера «Ротора продавцом воздуха.

Сейчас волгоградский клуб занимает 18 строчку турнирной таблицы. В запасе всего три игры. Следующий матч состоится на выезде 30 апреля с краснодарской «Кубанью». Начало субботнего футбольного противостояния запланировано на 19.00.