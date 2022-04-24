При этом футболисты «Енисея» явно не собирались сдаваться и периодически создавали опасные моменты у ворот «Ротора». Среди них был и бывший игрок волгоградского клуба Анзор Саная, который теперь играет в «Енисее». Но, к счастью, реализацией голевого момента такие ситуации не закончились.
Спорт 24.04.2022 18:07
24.04.2022 18:07
Уже на 6-ой минуте соперник поразил ворота «Ротора». Но, к счастью, гол не засчитали – судья показал офсайд. А через несколько минут игрок волгоградского клуба Сергей Серченков стал автором уже настоящего гола. До конца первой половины матча у «Ротора» было еще три реальных момента увеличить преимущество. Так, тот же Серченков пытался реализовать с углового штрафной, но вратарь «Енисея» отразил удар. На 18-ой минуте Роман Минаев вышел один на один с вратарем и должен был забить гол. Но, к огромному разочарованию болельщиков, это сделать ему не удалось. Фанаты стали требовать замены Романа.
При этом футболисты «Енисея» явно не собирались сдаваться и периодически создавали опасные моменты у ворот «Ротора». Среди них был и бывший игрок волгоградского клуба Анзор Саная, который теперь играет в «Енисее». Но, к счастью, реализацией голевого момента такие ситуации не закончились.
Сказать, что сегодня на «Волгоград Арене» состоялся важный матч с «Енисеем» из Красноярска, это ни о чем не сказать. Волгоградский «Ротор» - на грани вылета из ФНЛ и, по сведениям источников, подготовка к игре велась в клубе по всем направлениям, в том числе и по линии психологической устойчивости футболистов. И первая половина матча дала надежду, что волгоградцы оказались готовы к испытаниям, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Однако окончание матча оказалось провальным и позорным.
При этом футболисты «Енисея» явно не собирались сдаваться и периодически создавали опасные моменты у ворот «Ротора». Среди них был и бывший игрок волгоградского клуба Анзор Саная, который теперь играет в «Енисее». Но, к счастью, реализацией голевого момента такие ситуации не закончились.
- Это была лучшая игра «Ротора» за последние месяцы на родном стадионе, - так охарактеризовали болельщики первую половину матча.
Но второй тайм все расставил на свои места - "Ротор" показал полную неспособность бороться на поле. Волгоградцы пропустили два мяча буквально друг за другом - на 57-ой и 58-ой минутах. Но и это было еще не все. "Вишенкой на торте" стал гол, который Андреа Чуканов забил в собственные ворота. Игра у волгоградского клуба развалилась окончательно и футболисты, по выражению болельщиков, просто встали.
Слабым утешением для волгоградских зрителей стал гол в ворота "Енисея", который Бека Кавтарадзе забил головой на 80-ой минуте.
После окончания матча болельщики дали волю эмоциям, скандируя "Позор!". Многие критиковали главного тренера "Ротора" Артема Куликова за то, что он во второй половине матча не произвел вовремя замены игроков в то время, как в "Енисее" сменили футболистов трижды.
Таким образом, "Ротор" потерпел очередное поражение в рамках 34-ого тура ФНЛ.
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