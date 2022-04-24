



Сказать, что сегодня на «Волгоград Арене» состоялся важный матч с «Енисеем» из Красноярска, это ни о чем не сказать. Волгоградский «Ротор» - на грани вылета из ФНЛ и, по сведениям источников, подготовка к игре велась в клубе по всем направлениям, в том числе и по линии психологической устойчивости футболистов. И первая половина матча дала надежду, что волгоградцы оказались готовы к испытаниям, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Однако окончание матча оказалось провальным и позорным.

- Это была лучшая игра «Ротора» за последние месяцы на родном стадионе, - так охарактеризовали болельщики первую половину матча. - Это была лучшая игра «Ротора» за последние месяцы на родном стадионе, - так охарактеризовали болельщики первую половину матча.

Но второй тайм все расставил на свои места - "Ротор" показал полную неспособность бороться на поле. Волгоградцы пропустили два мяча буквально друг за другом - на 57-ой и 58-ой минутах. Но и это было еще не все. "Вишенкой на торте" стал гол, который Андреа Чуканов забил в собственные ворота. Игра у волгоградского клуба развалилась окончательно и футболисты, по выражению болельщиков, просто встали.

Но второй тайм все расставил на свои места - "Ротор" показал полную неспособность бороться на поле. Волгоградцы пропустили два мяча буквально друг за другом - на 57-ой и 58-ой минутах. Но и это было еще не все. "Вишенкой на торте" стал гол, который Андреа Чуканов забил в собственные ворота. Игра у волгоградского клуба развалилась окончательно и футболисты, по выражению болельщиков, просто встали.

Слабым утешением для волгоградских зрителей стал гол в ворота "Енисея", который Бека Кавтарадзе забил головой на 80-ой минуте.



После окончания матча болельщики дали волю эмоциям, скандируя "Позор!". Многие критиковали главного тренера "Ротора" Артема Куликова за то, что он во второй половине матча не произвел вовремя замены игроков в то время, как в "Енисее" сменили футболистов трижды.

После окончания матча болельщики дали волю эмоциям, скандируя "Позор!". Многие критиковали главного тренера "Ротора" Артема Куликова за то, что он во второй половине матча не произвел вовремя замены игроков в то время, как в "Енисее" сменили футболистов трижды.

Таким образом, "Ротор" потерпел очередное поражение в рамках 34-ого тура ФНЛ.



Уже на 6-ой минуте соперник поразил ворота «Ротора». Но, к счастью, гол не засчитали – судья показал офсайд. А через несколько минут игрок волгоградского клуба Сергей Серченков стал автором уже настоящего гола. До конца первой половины матча у «Ротора» было еще три реальных момента увеличить преимущество. Так, тот же Серченков пытался реализовать с углового штрафной, но вратарь «Енисея» отразил удар.На 18-ой минуте Роман Минаев вышел один на один с вратарем и должен был забить гол. Но, к огромному разочарованию болельщиков, это сделать ему не удалось. Фанаты стали требовать замены Романа.При этом футболисты «Енисея» явно не собирались сдаваться и периодически создавали опасные моменты у ворот «Ротора». Среди них был и бывший игрок волгоградского клуба Анзор Саная, который теперь играет в «Енисее». Но, к счастью, реализацией голевого момента такие ситуации не закончились.