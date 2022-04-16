







Недовольство результатом и игрой отдельных футболистов в матче с московским «Торпедо» выразил на послематчевой пресс-конференции главный тренер волгоградского «Ротора» Артем Куликов.

Сегодня его подопечные проиграли со счетом 0:1 . Игра прошла в столице. Единственный гол в ворота гостей, как ранее сообщало ИА «Высота 102», забил бывший игрок «Ротора» Мухаммад Султонов, любимец волгоградских болельщиков, которого по неизвестной причине убрали из клуба при бывшем главном тренере Александре Хацкевиче.

- Нам очень важно, конечно, набирать очки сейчас в нашей ситуации. Но, к сожалению, этого не удалось сделать, - констатировал Артем Куликов.

По его мнению, игра была сложной для обеих команд. Было много борьбы и мало футбола, а итоговый результат разочаровал тренерский штаб сине-голубых, хотя разрыв получился минимальным.

- Удовлетворения нет никакого. Удовлетворение может быть, когда команда набирает очки. К сожалению, мы второй матч проигрываем, - сказал Куликов.

Главный тренер прокомментировал решения по замене футболистов, назвав из вынужденными и «не от хорошей жизни».

- Футболист – он атлет, он должен выходить и играть. Это война, это драка на футбольном поле. Он должен выходить, драться. Да, кто мастеровитее определяют результат, но при этом морально-волевые качества – воля, характер – это неотъемлемые вещи, которые нужно проявлять на поле. Когда некоторые этого не делают, то приходится реагировать на эти вещи, - так прокомментировал Куликов свое решение по замене футболистов.

По результатам сегодняшней игры «Ротор» остается на 18-ом месте в турнирной таблице ФНЛ в зоне вылета из лиги. Следующий матч пройдет на «Волгоград Арене» с красноярским «Енисеем» 24 апреля.



