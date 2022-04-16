Спорт

Главному тренеру волгоградского «Ротора» пришлось объясняться после игры с «Торпедо»

Спорт 16.04.2022 18:27
16.04.2022 18:27



Недовольство результатом и игрой отдельных футболистов в матче с московским «Торпедо» выразил на послематчевой пресс-конференции главный тренер волгоградского «Ротора» Артем Куликов.
Сегодня его подопечные проиграли со счетом 0:1. Игра прошла в столице. Единственный гол в ворота гостей, как ранее сообщало ИА «Высота 102», забил бывший игрок «Ротора» Мухаммад Султонов, любимец волгоградских болельщиков, которого по неизвестной причине убрали из клуба при бывшем главном тренере Александре Хацкевиче.
- Нам очень важно, конечно, набирать очки сейчас в нашей ситуации. Но, к сожалению, этого не удалось сделать, - констатировал Артем Куликов.
По его мнению, игра была сложной для обеих команд. Было много борьбы и мало футбола, а итоговый результат разочаровал тренерский штаб сине-голубых, хотя разрыв получился минимальным.
- Удовлетворения нет никакого. Удовлетворение может быть, когда команда набирает очки. К сожалению, мы второй матч проигрываем, - сказал Куликов.
Главный тренер прокомментировал решения по замене футболистов, назвав из вынужденными и «не от хорошей жизни».
- Футболист – он атлет, он должен выходить и играть. Это война, это драка на футбольном поле. Он должен выходить, драться. Да, кто мастеровитее определяют результат, но при этом морально-волевые качества – воля, характер – это неотъемлемые вещи, которые нужно проявлять на поле. Когда некоторые этого не делают, то приходится реагировать на эти вещи, - так прокомментировал Куликов свое решение по замене футболистов.
По результатам сегодняшней игры «Ротор» остается на 18-ом месте в турнирной таблице ФНЛ в зоне вылета из лиги. Следующий матч пройдет на «Волгоград Арене» с красноярским «Енисеем» 24 апреля.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Спорт
16.04.2022 16:23
Спорт 16.04.2022 16:23

0
Далее
Спорт
15.04.2022 11:42
Спорт 15.04.2022 11:42

0
Далее
Спорт
10.04.2022 20:51
Спорт 10.04.2022 20:51

0
Далее
Спорт
10.04.2022 19:04
Спорт 10.04.2022 19:04

0
Далее
Спорт
10.04.2022 18:48
Спорт 10.04.2022 18:48

0
Далее
Спорт
10.04.2022 15:18
Спорт 10.04.2022 15:18

0
Далее
Спорт
06.04.2022 20:35
Спорт 06.04.2022 20:35

0
Далее
Спорт
05.04.2022 13:41
Спорт 05.04.2022 13:41

0
Далее
Спорт
05.04.2022 12:35
Спорт 05.04.2022 12:35

0
Далее
Спорт
03.04.2022 15:55
Спорт 03.04.2022 15:55

0
Далее
Спорт
03.04.2022 11:42
Спорт 03.04.2022 11:42

0
Далее
Спорт
02.04.2022 17:14
Спорт 02.04.2022 17:14

0
Далее
Спорт
29.03.2022 19:56
Спорт 29.03.2022 19:56

0
Далее
Спорт
26.03.2022 18:15
Спорт 26.03.2022 18:15

0
Далее
Спорт
25.03.2022 15:25
Спорт 25.03.2022 15:25

0
Далее

Лента новостей

18:27
Главному тренеру волгоградского «Ротора» пришлось объясняться после игры с «Торпедо»Смотреть фотографии
17:02
Радио и ТВ временно отключат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
«От Мухаммада с любовью»: волгоградский «Ротор» проиграл в Москве фавориту ФНЛ - 0:1Смотреть фотографии
16:14
С граблями даже мэр: в Волгограде прошел многотысячный субботникСмотреть фотографии
15:46
«Жигули» на месте: сенаторы Семисотов и Горняков показали доходы и имуществоСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде сотрудники МЧС сажали все утроСмотреть фотографии
13:36
Активисту Соломонову в Волгограде грозит крупный штраф за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
11:42
Коллективный иммунитет к Сovid-19 в Волгоградской области упал до 38,8%Смотреть фотографии
11:32
Прокуратура начала проверку после крушения катера с людьми на ВолгеСмотреть фотографии
10:31
Машина скорой помощи попала в ДТП в Волгограде, пострадала девушкаСмотреть фотографии
10:01
В акватории Волги в Камышине ищут выпавшего из катера 12-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:46
СК задержал рулевого катера после ЧП на Волге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:03
Под Волгоградом 18 апреля закроют ж/д переездСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде обесточат жилые дома в двух районахСмотреть фотографии
08:26
«В больнице только женщины»: стало известно о состоянии выживших при крушении катера на ВолгеСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде отключили отоплениеСмотреть фотографии
07:45
В МВД подтвердили гибель сотрудника ДПС при крушении катера на ВолгеСмотреть фотографии
07:11
Не школа, а печаль: в Волгограде заброшенное здание оценили в 6 миллионовСмотреть фотографии
06:31
Одна из выживших беременна: все подробности крушения катера с людьми в КамышинеСмотреть фотографии
00:47
«Все пьяные»: опубликовано видео с места крушения катера на ВолгеСмотреть фотографии
23:57
Пропал сын, муж погиб: опубликован список пострадавших при крушении катера на ВолгеСмотреть фотографии
23:15
«Ребенка все еще ищут»: перевернувшимся на Волге катером управлял местный спасательСмотреть фотографии
22:53
На набережной Камышина перевернулся катер с людьми: один погиб, четверо спасены, пропал ребенокСмотреть фотографии
21:20
Богатые и успешные: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о доходахСмотреть фотографии
19:41
В музее Машкова в Волгограде выставили подлинники Николая РерихаСмотреть фотографии
19:10
Мэрия заявила о готовности белорусов поставить в Волгоград новые троллейбусыСмотреть фотографии
18:29
Курировавший волгоградские СИЗО прокурор Ерешкин ушел на покойСмотреть фотографии
18:23
Волгоградских хлебопеков поддержат государственным рублемСмотреть фотографии
18:13
Денису Зорину из Волгоградской области присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
18:03
«У нас достаточные запасы»: реконструкция «Победы» в Волгограде идет без оглядки на ограниченияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 