С 25 апреля волгоградцам отключат «Радио России» и телесигнал

Жителям Волгоградской области в последнюю неделю апреля стоит приготовиться к временному отключению телерадиосигнала. С 25 апреля по 1 мая возможны перебои в вещании из-за профилактических работ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обращение Волгоградского областного радиотелевизионного передающего центра.
Кратковременные перерывы трансляции могут наблюдаться в следующих населенных пунктах:
25 апреля — город Новоаннинский
РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Авторадио» —профилактические работы с 09.00 до 15.00
26 апреля — станица Преображенская Киквидзенского района
РТРС-1, РТРС-2 — профилактические работы с 09.00 до 15.00
27 апреля — поселок городского типа Елань
РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Авторадио» — профилактические работы с 09.00 до 15.00
27 апреля — хутор Тормосин Чернышковского района
РТРС-1, РТРС-2 — профилактические работы с 10.00 до 16.00
28 апреля — поселок Большевик Еланского района
РТРС-1, РТРС-2 — профилактические работы с 09.00 до 15.00
28 апреля — село Бурлук Котовского района
РТРС-1, РТРС-2 — профилактические работы с 10.00 до 16.00
28 апреля — город Калач-на-Дону
РТРС-1, РТРС-2, «Авторадио» — профилактические работы с 09.00 до 15.00
29 апреля — хутор Калиновский Киквидзенского района
РТРС-1, РТРС-2 — профилактические работы с 09.00 до 15.00