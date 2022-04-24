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С 25 апреля волгоградцам отключат «Радио России» и телесигнал

Полезно знать 24.04.2022 13:10
24.04.2022 13:10


Жителям Волгоградской области в последнюю неделю апреля стоит приготовиться к временному отключению телерадиосигнала. С 25 апреля по 1 мая возможны перебои в вещании из-за профилактических работ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обращение Волгоградского областного радиотелевизионного передающего центра. 

Кратковременные перерывы трансляции могут наблюдаться в следующих населенных пунктах: 

25 апреля — город Новоаннинский 

РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Авторадио» —профилактические работы с 09.00 до 15.00 

26 апреля — станица Преображенская Киквидзенского района

РТРС-1, РТРС-2 — профилактические работы с 09.00 до 15.00 

27 апреля — поселок городского типа Елань

РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Авторадио» — профилактические работы с 09.00 до 15.00 

27 апреля — хутор Тормосин Чернышковского района

РТРС-1, РТРС-2 — профилактические работы с 10.00 до 16.00 

28 апреля — поселок Большевик Еланского района  

РТРС-1, РТРС-2 — профилактические работы с 09.00 до 15.00 

28 апреля — село Бурлук Котовского района  

РТРС-1, РТРС-2 —  профилактические работы с 10.00 до 16.00 

28 апреля — город Калач-на-Дону 

РТРС-1, РТРС-2, «Авторадио» — профилактические работы с 09.00 до 15.00 

29 апреля — хутор Калиновский Киквидзенского района 

РТРС-1, РТРС-2 — профилактические работы с 09.00 до 15.00  

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