Происшествия

На трассе под Волгоградом сбили насмерть второго пешехода за 2 дня

Происшествия 24.04.2022 11:40
24.04.2022 11:40


На трассе в Иловлинском районе Волгоградской области 23 апреля водитель иномарки сбил насмерть пешехода. Инцидент произошел в 20.40. За два дня это уже второй смертельный случай на автодороге Р-22 «Каспий»

— По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем автомашины Peugeot 307 двигался по федеральной трассе Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в направлении Волгограда, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 868 километре водитель наехал на 57-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

По уточненным данным областного главка МВД, в результате дородной аварии пешеход скончался на месте. 22 апреля на 892 километре трассы Р-22 в ДТП погиб неустановленный мужчина. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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