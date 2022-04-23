На федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области под колесами Renault Kaptur погиб мужчина. Пешеход вышел на трассу в темное время суток вне перехода в одежде без светоотражающих элементов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Смертельное ДТП произошло 22 апреля в 19.45. За рулем кроссовера находился 50-летний водитель, он ехал в сторону Волгограда и не успел затормозить перед оказавшимся на дороге человеком. Мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.