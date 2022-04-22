Больницу Фишера обязали в суде узаконить новую вертолетную площадку

Волжский городской суд возложил обязанность городскую больницу №1 им. Фишера разработать аэронавигационный паспорт для посадочной площадки на территории медучреждения. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Екатерина Вальковская, ранее прокуратурой было направлено предписание о необходимости регистрации документа, однако руководство больницы посчитало необязательным разработку паспорта.

Судом установлено, что в рамках регионального проекта в 2020 году на территории больницы была построена посадочная вертолетная площадка на сумму более 2 миллионов рублей. Площадка начала функционировать уже с января 2021 года. 15 февраля этого же года прокуратурой в связи с нарушением больницей внесено представление, однако ответчиком они не были устранены, поскольку, по его мнению, у больницы отсутствует обязанность по разработке указанного паспорта. В настоящий момент документы на посадочную площадку в полном объеме не оформлены, что нарушает базирование воздушных судов и влечет угрозу безопасности полетов.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В администрации Волгоградской области в свою очередь утверждают, что посадочная площадка, построенная на территории больницы им. Фишера, организована согласно разработанной проектно-сметной документации по благоустройству.

- В соответствии с пунктом 48 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. №138), полеты в целях осуществления мероприятий по спасанию жизни и охране здоровья людей, а также пресечения и раскрытия преступлений, могут выполняться на высоте обеспечивающих реализацию указанных мероприятий, с возложением ответственности за обеспечение безопасности выполнения полётов на уполномоченное лицо. Также разрешается посадка (взлет) в границах населенных пунктов на площадке, сведения о которых на опубликованы в документах аэронавигационной информации. По данным лечебного учреждения, больница им. Фишера будет обжаловать решение суда в установленные законом сроки, - сообщают в облздраве.