В Волгограде экс-глава ТСН из-за низкой зарплаты присвоил 1,5 млн

В Волгограде завершено расследование уголовного дела по факту присвоения более 1,5 миллионов рублей бывшим председателем ТСН «64 Армия» Александром Тыщенко. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 21 апреля, 54-летний обвиняемый, не имея достаточного количества денег для желаемого уровня жизни, встал на криминальную дорожку.

— Следственным отделом по Кировскому району Волгограда СУ СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя товарищества собственников недвижимости, действия которого квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, — прокомментировала информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Выявлены три эпизода.

По версии следствия, в марте 2017-го 54-летний фигурант дела в соответствии с протоколом собрания членов правления избран председателем товарищества. При этом, не имея достаточного дохода для желаемого уровня жизни, в июле 2017 года злоумышленник изготовил подложный документ аренды автомобиля. Арендатором выступил сам обвиняемый, как председатель ТСН.

Впоследствии на основании вышеуказанного договора с банковских счетов товарищества злоумышленнику перечислили деньги за аренду авто. Установлено, что за период с июля 2017 года по октябрь 2020 года обвиняемый присвоил вверенные ему денежные средства ТСН на общую сумму, превышающую 300 000 рублей.

В апреле 2019-го 54-летний мужчина от имени товарищества заключил договор кредитования в размере более 780 000 рублей. В период с мая 2019 года по март 2020 года, предприимчивый злоумышленник списал деньги с открытого в банке кредитного счета на свой личный счет. Ущерб составил более 180 000 рублей.

Помимо этого, в ходе расследования установлено, что с августа 2017-го по август 2020 года экс-председатель ТСН присвоил себе более 410 тысяч рублей. Все перечисления производились с банковских счетов товарищества.

— В настоящий момент расследование завершено. Все материалы с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд, — добавила Буянова.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до шести лет колонии.