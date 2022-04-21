Сына хирурга Марсело Нтире в Волгограде осудили за мошенничество

В Волгограде огласили приговор в отношении сына известного пластического хирурга Марсело Нтире. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Екатерина Вальковская, Андрея Нтире признали виновным в мошенничестве.

— В августе 2019 года житель Волгограда передал Андрею Нтире личный автомобиль на хранение стоимостью 869 тысяч рублей. Однако имуществом мужчина решил распорядиться по-своему, — говорится в материалах уголовного дела. — Нтире обратился к своему знакомому с просьбой оформить на себя иномарку и изготовил фиктивный договор купли-продажи от имени владельца машины. После этого автомобиль был перерегистрирован на знакомого Нтире.

После сын пластического хирурга продал автомобиль третьему лицу и забрал деньги.

Андрей Нтире взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что Марсело Нтире известен в Волгограде как высококлассный пластический хирург. Не так давно Нтире-старший и сам оказался на судебной скамье из-за гибели молодой пациентки в клинике «Изабелла». В конечном итоге судебные тяжбы разрешились в пользу Нтире и сегодня он уже успешно практикует.