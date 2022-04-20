В Волгоградской области пьяный вахтовик устроил погром в сауне





Волгоградские росгвардейцы задержали 34-летнего жителя Башкортостана, который устроил настоящий погром в бане. Как сообщили ИА «Высота 102» в силовом ведомстве, происшествие случилось в Котельниково. В банном комплексе сработала «тревожная кнопка». Приехавшим по вызову росгвардейцам пришлось утихомирить пьяного вахтовика, который к тому времени успел покрушить мебель и технику.

Так, буйный посетитель вывел из строя импортный телевизор, электрический камин и продолжил погром на территории бани, сломав забор и калитку. Дебошира росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства.



