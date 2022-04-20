В Волгоградской области пьяный вахтовик устроил погром в сауне

Происшествия 20.04.2022 13:31
20.04.2022 13:31
Волгоградские росгвардейцы задержали 34-летнего жителя Башкортостана, который устроил настоящий погром в бане. Как сообщили ИА «Высота 102» в силовом ведомстве, происшествие случилось в Котельниково. В банном комплексе сработала «тревожная кнопка». Приехавшим по вызову росгвардейцам пришлось утихомирить пьяного вахтовика, который к тому времени успел покрушить мебель и технику.
Так, буйный посетитель вывел из строя импортный телевизор, электрический камин и продолжил погром на территории бани, сломав забор и калитку. Дебошира росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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