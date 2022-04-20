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Из огня да в руки казаков: как «Шашки от Федота» покоряют сердца волгоградцев и волжан

Полезно знать 20.04.2022 12:18 Реклама
20.04.2022 12:18 Реклама


Ценители, историки, коллекционеры, казаки, стражи порядка – это лишь часть преданных поклонников настоящих произведений искусства, созданных в мастерской «Шашки от Федота» в Волжском.

Талантливые кузнецы, художники, мастера по обработке металла, столяры ежедневно трудятся над ковкой, обработкой и оформлением сувенирного холодного оружия – шашек, мечей, кинжалов и ножей. Журналисты ИА «Высота 102» заглянули в мастерскую, чтобы узнать подлинную историю рождения каждого клинка.

Изготовление шашки или сабли начинается с кузницы, где в горящих углях раскаляются заготовки из пружинно-рессорной стали. Ручной молот в современных условиях сменил пневматический, а наковальню кузнец Сергей Новиков использует только чтобы подогнать лезвие по толщине и ширине. За плечами у Сергея – 20 лет опыта в кузнечном деле, на заводе слесарно-монтажного инструмента он получил 5-й разряд. По приглашению друга перебрался в мастерскую в Волжском, сменил гаечные ключи на клинки и ни разу не пожалел о сделанном выборе.

– Без преувеличения могу сказать, что в каждый клинок я вкладываю частичку своей души, – рассказал Сергей Новиков. – Такой труд невозможно автоматизировать, но многое я делаю интуитивно. Я действительно люблю свое ремесло, несмотря на тяжелый физический труд.

Из кузницы клинки отдают в руки специалистов, которые шкурят, шлифуют и полируют металл, придавая ему окончательную форму и блеск. Лезвия здесь не затачивают – им можно провести по ладони и не оставить порезов.

Отполированные будущие шашки, ножи, сабли и даже катаны попадают к художнику-оформителю холодного оружия Алексею Зуеву. В своей творческой мастерской он окончательно превращает клинки в произведения искусства с памятными надписями, орнаментом и узором.
– В этом деле нужна почти ювелирная точность, – пояснил Алексей Зуев, старательно выводя тонким пером очередную завитушку. – Битумный лак – далеко не самый послушный материал, и «укротить» его нелегко. После нанесения рисунка лезвия протравливают, и мы видим готовый результат.

Пока Алексей расписывает клинки, его коллеги в «Шашках от Федота» продолжают работу над будущим оформлением роскошных сувениров: вытачивают рукоятки и ножны из цельной древесины – березы, сосны и других пород. Ножны затем обтягивают кожей, рукоятки красят, и то, и то украшают филигранно выполненными латунными колпаками – их тоже делают в пределах мастерской.

Срок изготовления одного такого сувенира занимает от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от сложности изделия. Но чем сложнее и изысканнее работа мастеров, тем более ценным и особенным становится подарок, который можно преподнести отцу, сыну, мужу, близкому другу или коллеге в знак уважения.
– Такая шашка может стать не только инструментом для занятий фланкировкой или экспонатом в коллекции историка, но настоящей семейной реликвией, которую будут передавать из поколения в поколение, – отметил руководитель мастерской «Шашки от Федота», предприниматель Виктор Маликов. – Сейчас особенно часто шашки покупают возрождаемые казачьи сообщества, кадетские классы, где на профессиональном уровне занимаются фланкировкой. Среди постоянных клиентов – правоохранительные и силовые ведомства, сотрудников которых награждают памятными кортиками.
Заказать и приобрести сувенирный образец холодного оружия можно в фирменном интернет-магазине или оффлайн в городе Волжском на ул. 6-я Автодорога, 6А.

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